Правила ВНО-2020: что изменил карантин

24.06.2020 18:44

Укринформ

В четверг, 25 июня, начинается внешнее независимое тестирование. Первым тестом, который будут сдавать абитуриенты, будет математика.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"Для прохождения теста по математике зарегистрировались 186 072 человека, для которых созданы 12 618 аудиторий в 795 пунктах тестирования. Чтобы избежать скопления у входа в пункт тестирования, допуск участников в пункт начнется в 9:50 и продлится до 10:50. В приглашении-пропуске указан промежуток времени, в течение которого участнику ВНО рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска", — говорится в сообщении.

Процедура допуска в пункт тестирования предусматривает прохождение термометрии и идентификации участников ВНО.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания; паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в Сертификате; приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

В случае невозможности предъявления оригинала Сертификата, паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в Сертификате, или при условии предоставления копий этих документов или электронной версии ID-карты в мобильном приложении "Дія" абитуриент не будет допущен в пункт проведения ВНО.

Если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, он не будет допущен к участию в ВНО.

Абитуриентам советуют взять с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета и бутылочку с питьевой водой без этикетки, средства индивидуальной защиты, которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования.

Участникам ВНО во время прохождения теста по математике запрещено пользоваться линейкой, карандашом, циркулем, калькулятором и т.п.

Вещи, не предусмотренные процедурой внешнего оценивания, участники ВНО оставляют в специально отведенном месте, на которое укажет инструктор в аудитории тестирования.

Украинские и региональные центры оценивания просят участников ВНО быть максимально ответственными, соблюдать рекомендации медиков, правила социального дистанцирования, не забывать, что безопасность — общее дело.

Так, каждый участник ВНО получил инструкцию с алгоритмом действий, в своих личных кабинетах. В пунктах тестирования следует соблюдать социальную дистанцию, в каждом пункте будут соответствующие отметки.

Аудитории будут проветриваться перед началом самого тестирования и в течение дня. Исключение составляют те аудитории, где будет проводиться ВНО по иностранному языку, так как в нем предусмотрена часть аудирования, которая требует тишины и отсутствия лишних звуков извне.

Парты в аудиториях, где будет проходить тестирование, размещены на расстоянии, за одной партой будет находиться один человек.

Для лиц, которые не будут допущены на пункт тестирования из-за температуры выше 37,2, а также для тех, кто не смог пройти тестирование по уважительным причинам, будет проводиться дополнительная сессия.

Для этого нужно в течение 5 дней после тестирования по определенному предмету (учитывая день проведения) подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования. Образец заявления и перечень документов, которые необходимо предоставить, можно найти на сайте Украинского и региональных центров оценивания качества образования.

Также Министерство образования и науки и Украинский центр оценивания качества образования обнародовали видеоролики с объяснениями, как будут подготовлены аудитории к процедуре ВНО и памяткой абитуриентам о безопасных условиях ВНО.

Как сообщалось, основная сессия ВНО начинается 25 июня тестированием по математике. 30 июня — пройдет ВНО по украинскому языку и литературе, 2 июля — по физике, 6 июля — по испанскому, немецкому и французскому языкам, 7 июля — по английскому языку, 9 июля — по истории Украины, 13 июля — по биологии, 15 июля — по географии и 17 июля — по химии.

На основную сессию ВНО зарегистрировались 379 493 участника, которые выбрали 1 227 154 тестирования.

Читайте также: Поступление без ВНО для детей с ОРДЛО: в Раде зарегистрирован президентский законопроект

В связи с чрезвычайной ситуацией из-за осложнения паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях, УЦОКО советует участникам ВНО из этих регионов сдать тестирование в дополнительную сессию ВНО.

Дополнительная сессия ВНО должна пройти с 23 июля по 11 августа.

Читайте также: Ляшко советует участникам ВНО "не слоняться" перед тестированием

Министерство образования и науки совместно с ЮНИСЕФ, Посольством Швейцарии в Украине и группой "Нафтогаз України", обеспечили все пункты тестирования необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

Было закуплено и доставлено в области 3 млн 230 тыс. 104 медицинские маски, 3 250 бесконтактных термометров, 11 630 комплектов защиты для медиков, 104 382 литра антисептиков и 28 100 литров дезинфицирующих средств для обработки поверхностей.

В общем к проведению ВНО привлечено 242 тыс. 650 работников и 11 630 медиков.

На основную сессию ВНО зарегистрировано 379 493 участника. Напечатано 1 166 280 тетрадей сертификационных работ.

По материалам: ukrinform.ru