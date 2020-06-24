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Виновники наводнений-катастроф давно известны. Но еще ни разу они не ответили за содеянное…

Аналитика

24.06.2020 18:09

Укринформ

Вырубая леса, застраивая берега рек, люди "копают яму" себе и потомкам. Укринформ обратился к специалисту, которая знает об этом, кажется, все

Сообщения из зоны стихийного бедствия в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Тернопольской и Закарпатской областях напоминают фронтовые сводки: еще несколько рек вышли из берегов… разрушен мост… затоплено село… прекращено транспортное сообщение… эвакуируют районную больницу… Но главное — большая вода уже унесла несколько жизней… По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, который вместе с чиновниками, учеными и специалистами в среду посетил зону подтопления, масштабы нынешней беды превосходят последствия наводнения 2008 года… На заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение для преодоления последствий стихии.

Но это уже — о действиях постфактум. Эффективно действовать на опережение наводнения-2008 и других подобные катаклизмов украинцы, похоже, так и не научили. Ведь среди главных причин нынешней гидрологической катастрофы — не только климатические и географические особенности, но и влияние нашего бездумного хозяйствования. А изменения климата — тут и к Грете Тунберг не ходи — также зависят, главным образом, от антропогенного вмешательства. И это уже "заслуга" не только украинцев, но и всего человечества. Можно ли минимизировать масштабы подобных ЧП в будущем (полностью избежать их в ближайшие десятилетия, вероятно, не удастся)? Или и дальше наша реакция будет ограничиваться преодолением последствий и расходованием государственных миллиардов?

Ученые и эксперты — о причинах "большой воды"

"Рост количества, а главное интенсивности осадков — одно из последствий изменений климата, происходящих в последние годы, — объясняет в комментарии Укринформу заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАНУ Вера Балабух. — В частности, о вероятности такого сценария свидетельствовали исследования, проведенные учеными в рамках проектов "Изменение климата и безопасность в бассейне реки Днестр" и "Стратегические направления адаптации к изменению климата в бассейне Днестра". Наблюдение в высокогорном Раховском районе на Закарпатье, где особенно плотно изучался этот вопрос, показали климатические изменения достаточно существенны. Угроза паводков, связанных с интенсивными ливнями, все больше. И, к сожалению, прогнозы сбываются…".

1. Климатические изменения.

Еще в 2016-2017 годах исследователи отмечали, что Днестр больше всего будет страдать от изменения климата — более теплых и влажных зим и жарких, сухих летних дней. Нижний Днестр все чаще страдает от засухи. Число засушливых периодов за последнее десятилетие существенно возросло. А это значит, что дисбалансы, вызванные неравномерной интенсивностью осадков, — усиливаются. "Такие последствия для водных ресурсов имеют каскадное влияние — кроме населения, — сельское хозяйство (сокращение запасов воды для орошения наряду с повышенным спросом), энергетика (ограниченный гидроэнергетический потенциал), туризм (водный туризм), рыболовство и биоразнообразие", — отмечают исследователи. Но главное — это угроза наводнений не только весной, но и в другие периоды.

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Вера Балабух

По словам Веры Балабух, это касается не только Карпат, но и Украины в целом. Более того — и Европы и всей Северного полушария. Из-за разницы в температурах воздушных масс (холодный воздух вверху и максимально разогретый вблизи земли) образуются более мощные кучево-дождевые облака.

"В последние десятилетия в Закарпатье, и в частности в высокогорной части региона, стремительно растет приземная температура воздуха. Это обусловлено увеличением как минимальной, так и максимальной температуры в течение всего года. Летом стало гораздо больше жарких дней, когда воздух прогревается до более 25 градусов. То, что имеем сейчас… Растет количество периодов с жарой и их продолжительность. Температура повышается не только у поверхности земли, но и в нижней тропосфере. Там, где формируются облака и происходит процесс образования осадков. А из-за повышения температуры воздуха увеличивается содержание в нем влаги. Как следствие — активизация ливневых процессов, града и гроз", — рассказывает Вера Балабух. И все это — в максимально сжатые сроки. Ведь количество дождливых дней в году постоянно уменьшается. 30% годового объема осадков в бассейне Днестра приходится на сильные и очень сильные ливни. За 10 последних лет «вклад» таких дождей вырос на 7%.

2. Фактор гор.

В Карпатах на этот процесс накладывается еще и орографический фактор (рельеф, высота над уровнем моря, крутизна и направление склонов. — Ред.). То есть, добавляется динамическая конвекция, когда на мощность облаков влияют те же горы. Система горных хребтов Карпат расположена на пути перемещения влажных воздушных масс из Атлантики, что приводит к динамическому воздействию горных склонов на воздушные потоки, торможения их господствующего "западно-восточного переноса". Вследствие этого тоже происходит интенсификация ливней. Когда количество осадков за 24 часа может превышать 2-3 месячную норму — 150-250 миллиметров. Если на равнинной территории Украины в среднем за год выпадает 400-600 миллиметров осадков, то в Карпатах — 1000-1600, а иногда — и к 2000-2400 миллиметров.

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Фактор гор

Очень интенсивный ливень, продлясь сравнительно недолго, может причинить гораздо больший вред, чем многочасовые "грибные" дожди. Свой вклад вносят и особенности рельефа. Уклоны местности в горах превышают 200-500 метров (разница высоты) на километр. Поэтому во время ливневых дождей стоки формируются довольно интенсивно. Вода прибывает быстро. Подъемы уровней воды в горных реках достигают 1,5-2,5 метров за 3-4 часа. Одновременно происходит быстрый сброс паводковых вод из горных водотоков в речных долин Тисы, Днестра, Прута и низовья их притоков. Но, в отличие от гор, ситуация там более прогнозируема. Есть больше времени на реагирование.

3. Антропогенный фактор.

За такую ​​интенсивность паводков нужно «благодарить» не только географические и климатические особенности, но и влияние человека. "Движение воды ускоряет то, что осадки попадают на склоны, где уже нет деревьев. Соответственно, с вершины до подножия горы вода попадает мгновенно. Добавьте засорленность и бесконтрольную самовольную застройку пойм горных рек…" — говорит эксперт. По словам ученого, сразу после трагедий вроде наводнения 2008 года интенсивность строительства падает. Но проходит время — и его темпы восстанавливаются. "Высокие температуры зимой все чаще приводят к отсутствию весенних наводнений в наших реках — в том числе, и в западном регионе. Люди успокаиваются. А район же очень привлекательный — в частности для туризма… Поэтому начинают бездумно застраивать территорию. Рано или поздно это и приводит к катастрофическим последствиям", — объясняет Вера Балабух.

Еще одно из пагубных антропогенных воздействий — упомянутая уже вырубка карпатских лесов. Люди не только собственными руками ликвидировали природные преграды для движения воды и защиту от повышения температуры воздуха, но и часто сами "указывают" стихии направление к собственным жилищам. Если пройтись многими карпатскими склонами, можно увидеть, что там, где вывозили дерева, образовались огромные колеи, которыми и текут вниз бурные потоки. Поэтому у людей практически нет времени, чтобы спастись.

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Антропогенный фактор

Мешает вовремя отреагировать на приближение беды и то, что интенсивные осадки, как правило, носят локальный характер. Они связаны с образованием отдельных облаков. "И очень часто при таких обстоятельствах и сеть пунктов наблюдения, которая есть в Карпатах (хотя она и плотная в Украине) не позволяет заблаговременно выявить районы, где могут выпасть интенсивные локальные осадки. Соответственно, предупредить об этом население не всегда успевают, — констатирует Вера Балабух, — хотя в последние годы эта сеть активно развивается".

Конечно, предупреждение и информирование — вещи важные. А что делать, чтобы предотвращать возникновение крупных наводнений?

Впереди — еще большие испытания. Как минимизировать влияние стихии?

"С помощью климатических моделей можем оценить вероятные изменения в Карпатском регионе. В частности, на высокогорье, — рассказывает Вера Балабух. — Прогнозируем, что даже при достаточно умеренном сценарии интенсивность осадков там будет стремительно расти. А следовательно — к середине века в летний период количество паводков в верхнем течении Днестра может вырасти на 20-30% (иногда — и до 40%), в среднем течении — на 25%. Интенсивность паводков, очевидно, будет увеличиваться на всей территории Днестровского бассейна".

В связи с очередным "уроком", который преподнесла Украине стихия, на государственном (может, и на законодательном) уровне, вероятно, будут приняты новые решения и программы. В том числе, и на основании рекомендаций ученых. Но главное при этом — не просто утвердить, а реально выполнять поставленные задачи. И соблюдать законы и правила сосуществования с матушкой-природой в таких специфических регионах как Карпатский, где наводнения были всегда, но из-за влияния человека от десятилетия к десятилетию становились все опаснее.

Эксперты напоминают, что в Украине уже воплощают несколько противопаводковых программ, призванных предотвращать крайне негативные последствия стихии. Прежде всего, речь идет о продолжении работ по укреплению берегов рек, усилении гидросооружений. Отдельная тема — запрет на вывоз гальки. Он вроде бы существует. И ответственность за нарушение якобы есть. Но на практике — воз и ныне там: местные продолжают активно вывозить ее для строительства, а иногда — и на продажу в соседние регионы. То же касается и действенности запрета на строительство в поймах рек. Вера Балабух, например, обращает внимание, что многие сооружения, которые повредило нынешнее наводнение, возведены незаконно.

И, конечно же, специалисты напоминают о древнем лозунге: "Берегите лес".

"Спутниковые снимки Карпат просто ужасают… Причина — и промышленная (в основном — браконьерская) заготовка древесины, и, как ни прискорбно, — туристическая популярность региона, — рассказывает Вера Балабух. — Взять, к примеру, престижный Буковель… Склоны, которыми проложен лыжные трассы, практически "голые"… Одна из новых "фишек", которая оправдывает наше потребительское отношение к природе, — якобы очистка лесов от сухостоя. Дело в том, что изменение климата, среди прочего, приводят к усыханию зеленых насаждений. Особенно страдают от этого еловые леса. Их вырубают — вроде с "благородной целью". Но… очень часто "под шумок" вывозят и часть здоровых деревьев с соседних участков… И таких "схем" много…

Виноваты в этом и государственные и правоохранительные органы, которые не всегда настаивают на безусловном соблюдении законодательства и не наказывают виновных в вырубке карпатских лесов, вывозе гальки, застройке и загромождение речных пойм. И сами украинцы — из-за бедности, корысти, привычки жить "одним днем". В результате же страдают сами, "подводят под монастырь" соседей и добавляют хлопот всей стране…

Вывод: О причинах и виновниках регулярных стихийных бедствий на Прикарпатье и Закарпатье известно давно. Мало о каком уголовном преступлении у правоохранителей столько достоверной информации. Пока конкретные люди и структуры не будут нести ответственности за провоцирование и приближение очередной катастрофического наводнения — ничего не изменится.

Владислав Обух, Киев

По материалам: ukrinform.ru