Завтра ВАКС будет избирать меру пресечения экс-министру Омеляну

24.06.2020 20:52

Укринформ

Завтра, 25 июня, в 13:40 Высший антикоррупционный суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения экс-министру инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС в Facebook.

"Завтра, 25 июня, в 13:40 следственный судья ВАКС рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения экс-министру инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае согласия участников процесса заседание будут транслировать на YouTube-канале суда.

"Мы с пониманием относимся к желанию представителей СМИ осветить рассмотрение данного ходатайства, однако в Украине до сих пор продолжаются карантинные ограничения, связанные с увеличением количества заболеваний COVID-19. Чтобы не подвергать себя и работников суда опасности, призываем журналистов воздержаться от посещения помещения ВАКС", — добавили в пресс-службе.

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Как сообщал Укринформ, 19 июня 2020 года экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну сообщили о подозрении в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн. По данным НАБУ, экс-министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20% несмотря на то, что один из этих сборов — административный — является доходной частью госбюджета, поэтому изменить его размер мог только парламент. 23 июня Национальное антикоррупционное бюро опубликовало некоторые документы в рамках производства, в котором фигурирует Омелян, относительно приказа о портовых сборах.

Кроме того, в ноябре 2018 года, НАБУ заявило о завершении досудебного расследования относительно Владимира Омеляна по фактам возможного незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации.

Соломенский районный суд Киева в апреле закрыл уголовное производство относительно Омеляна в части незаконного обогащения, однако постановил назначить к рассмотрению дело министра в части декларирования недостоверной информации по двум эпизодам.

В частности, Омелян обвиняется в том, что, подавая декларации за 2015 и 2016 годы, умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных на сумму более 3 млн гривень и 8 млн гривень соответственно.

Сейчас это производство относительно Омеляна находится в ВАКС.

По материалам: ukrinform.ru