Зеленский пожелал всем участникам ВНО 200 баллов

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24.06.2020 21:49

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал всем участникам внешнего независимого оценивания (ВНО) 200 баллов.

Пожелания выпускникам глава государства выложил в Facebook.

"В этом году все не очень справедливо из-за коронавируса. У вас не было нормального "Последнего звонка", не было выпускного… Но завтра у вас ВНО, важный день. Я уверен, что все будет хорошо, будет очень хороший результат. Мы все будем держать за вас кулаки", — отметил Президент.

Он также напомнил выпускникам основные "карантинные" правила. "Помните о масках, расстоянии и все дезинфицировать", — сказал глава государства.

"Всем желаю 200 баллов", — обратился он к выпускникам.

Как сообщал Укринформ, основная сессия ВНО начинается 25 июня тестированием по математике. 30 июня состоится ВНО по украинскому языку и литературе, 2 июля — по физике, 6 июля — по испанскому, немецкому и французскому языкам, 7 июля — по английскому языку, 9 июля — по истории Украины, 13 июля — по биологии, 15 июля — по географии и 17 июля — по химии.

На основную сессию ВНО зарегистрировались 379 493 участника, которые выбрали 1 227 154 тестирования.

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В связи с чрезвычайной ситуацией из-за осложнения паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях, УЦОКО советует участникам ВНО из этих регионов сдать тестирование в дополнительную сессию ВНО.

Дополнительная сессия ВНО должна пройти с 23 июля по 11 августа.

Министерство образования и науки совместно с ЮНИСЕФ, Посольством Швейцарии в Украине и группой "Нафтогаз України", обеспечили все пункты тестирования необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

Было закуплено и доставлено в области 3 млн 230 тыс. 104 медицинские маски, 3 250 бесконтактных термометров, 11 630 комплектов защиты для медиков, 104 382 литра антисептиков и 28 100 литров дезинфицирующих средств для обработки поверхностей.

В общем к проведению ВНО привлечено 242 тыс. 650 работников и 11 630 медиков.

По материалам: ukrinform.ru