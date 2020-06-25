Голосование по поправкам в Конституцию РФ: информационный ресурс рассказал, какие фейки распространяют на территории «Л/ДНР»

Подконтрольный «властям ЛНР» информационный ресурс «Луганский инсайд» пишет, что в медиапространстве так называемых «Л/ДНР» активно пиарят голосование за изменения в Конституцию РФ. Кроме того, ресурс пишет, что распространяется много ложной информации.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал «Луганский инсайд».

Информационный ресурс «Луганский инсайд» пишет, что в последнее время в медиапространстве ОРДЛО вбрасывали очень много ложной информации, по поводу голосования по поправкам в Конституцию РФ. Автор публикации пишет, что жителям ОРДЛО сообщали, что якобы поправки в Конституцию РФ позволят РФ присоединить «Л/ДНР». Кроме того, жителям оккупированных территорий внушали, что на этом голосовании чуть ли не решается судьба Донбасса. Автор публикации отметил, что все это ложная информация.

«Очень явка нужна, видимо», — пишет ресурс.

Автор публикации пишет, что на самом деле голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое так активно пиарят на оккупированных территориях Донбасса, не имеет никакого отношения к судьбе Донбасса.

«На самом же деле ничего там не решается. Поправки делаются ради создания нового органа власти — Госсовета, и «обнуления» сроков Владимира Владимировича», — объяснил ресурс.

Как известно, жителям ОРДЛО, у которых есть паспорта РФ, власти Кремля разрешили голосовать за поправки в Конституцию РФ. Голосование стартовало сегодня, 25 июня и продолжится до 1 июля.

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