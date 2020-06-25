Ситуация хуже, чем я думал – представитель НВФ Жучковский рассказал о серьезных проблемах боевиков «ЛНР»

Один из бывших лидеров НВФ боевиков так называемых «Л/ДНР» Александр Жучковский заявил, что боевики «ЛНР» несут большие потери на фронте. Кроме того, боевик пишет, что «у представителей НВФ депрессивные настроения».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал Александра Жучковского.

Представитель НВФ Александр Жучковский заявил, что подразделения боевиков «ЛНР» несут потери на фронте. Об этом он узнал, по его словам, от самих боевиков.

«Настроения депрессивные. Ситуация хуже, чем я думал. Снова большие потери», — пишет боевик.

При этом боевик обвинил ВСУ в том, что те «атакуют». А вот представителям НВФ, по словам Жучковского, «запрещено открывать огонь». По словам оккупанта, якобы за открытие огня по позициям ВСУ, боевикам грозит увольнение, и даже тюремный срок.

При этом боевик не сказал ни слова о том, что НВФ на Донбассе все время находятся в полной боевой готовности, а также проводят боевые учения и активно укрепляют свои позиции.

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