Идет активное укрепление – информационный ресурс сообщил о подготовке НВФ «Л/ДНР» к боевым действиям

Несмотря на то, что «власти» «Л/ДНР» решили отменить «режим повышенной боевой готовности НВФ», боевики все равно продолжают активную боевую подготовку к возможному обострению на фронте. Такой информацией поделился информационный ресурс из ОРДЛО «Донецкий кейс».

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на информационный ресурс «Донецкий кейс», передает НБН.

Несмотря на отмену «повышенной боевой готовности НВФ» на Донбассе, артиллерия и ПВО боевиков «Л/ДНР» все равно находятся в полной боевой готовности. По информации ресурса «Донецкий кейс», НВФ каждый день тренируются. Кроме того, военные специалисты разных направлений проводят сборы с личным составом.

По информации автора публикации, задействованы разные специалисты: гранатометчики, снайпера, артиллеристы.

Помимо этого, боевики укрепляют свои позиции и тщательно маскируют те, которые уже контролируют.

«Каждый день отрабатывается оперативное развертывание частей и тренировки в полевых условиях. Идет активное укрепление фортификаций, постоянно оборудуются новые позиции, тщательно маскируются уже существующие», — пишет автор публикации.

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