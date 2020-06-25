Идет активное укрепление – информационный ресурс сообщил о подготовке НВФ «Л/ДНР» к боевым действиям

Общество
Ольга Гергелюк0
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Несмотря на то, что «власти» «Л/ДНР» решили отменить «режим повышенной боевой готовности НВФ», боевики все равно продолжают активную боевую подготовку к возможному обострению на фронте.  Такой информацией поделился информационный ресурс из ОРДЛО «Донецкий кейс».

НВФ
НВФ. Фото — donpress.com

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на информационный ресурс «Донецкий кейс», передает НБН.

Несмотря на отмену «повышенной боевой готовности НВФ» на Донбассе, артиллерия и ПВО боевиков «Л/ДНР» все равно находятся в полной боевой готовности. По информации ресурса «Донецкий кейс», НВФ каждый день тренируются. Кроме того, военные специалисты разных направлений проводят сборы с личным составом.

По информации автора публикации, задействованы разные специалисты: гранатометчики, снайпера, артиллеристы.

Помимо этого, боевики укрепляют свои позиции и тщательно маскируют те, которые уже контролируют.

«Каждый день отрабатывается оперативное развертывание частей и тренировки в полевых условиях. Идет активное укрепление фортификаций, постоянно оборудуются новые позиции, тщательно маскируются уже существующие», — пишет автор публикации.

Ранее мы сообщали, что луганчане раскрыли детали по поводу голосования за изменения в Конституцию РФ, о которых умалчивает пропаганда. 

 

 


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