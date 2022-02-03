Представитель ведомства Андрей Демченко сообщил о том, что российские наемники из «ЛДНР» активно распространяют циничный фейк об «обострении» на Донбассе.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

В частности, представители «республик» рассказывают, что якобы правоохранительный орган, отвечающий за безопасность границ Украинского государства, выдал распоряжение об ограничении выезда военнообязанных мужчин возрастом от 18 до 45 лет из страны.

Демченко обратил внимание на то, что именно представители незаконных вооруженных формирований ограничивают перемещение жителей ОРДЛО, запрещая им покидать территории «республик».

По его словам, такие заявления из уст боевиков, которые распространяет и поддерживает пропаганда РФ – провокационные заявления в адрес нашей страны. Он подчеркнул, что сотрудники Госпогранслужбы в своей работе опираются на законы, поэтому не могут ограничивать права передвижения, как украинцев, так и иностранцев. Отметим, что за все годы войны боевики, пропагандисты и даже высокопоставленные лица в России запускали ложные сведения о химическом оружии на Донбассе. Недавно соответствующее обвинение в адрес украинских защитников в ООС сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.