Участие жителей ОРДЛО в голосовании за поправки в Конституцию РФ: луганчане раскрыли детали, о которых умалчивает пропаганда

Сегодня, 25 июня, в Российской Федерации стартовало голосование за поправки в Конституцию РФ. Как известно, Кремль решил привлечь к голосованию жителей аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса, у которых есть паспорта РФ. При этом жители так называемой «ЛНР», в социальных сетях рассказали об интересных нюансах.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

С 25 июня по 1 июля в РФ проходит голосование за поправки в Конституцию РФ. Власти Кремля разрешили голосовать и жителям Донбасса, которые оформили себе паспорта РФ. Примечательно, что подконтрольные РФ «власти» непризнанных «республик» даже решили запустить специальные автобусные рейсы из ОРДЛО на территорию РФ. Ведь, как известно, жители оккупированных территорий Донбасса могут проголосовать исключительно на территории РФ, а именно в Ростовской области.

Один из блогеров, который проживает в ОРДЛО, пишущий под ником «Колывано-Бджолария», в соцсети Twitter опубликовал фото первой группы жителей «ЛНР», которая отправилась в Ростовскую область на голосование за поправки в Конституцию РФ. Блогер отметил, что люди не соблюдают социальную дистанцию, и не одевают защитные маски. Под постом блогера жители оккупированной Луганской области поделились интересной информацией. Они пишут, что у некоторых людей нет выбора: автобус забирает их прямо с работы и везет на голосование.

«Некоторых прямо с работы рейсами завозят, и не откажешься», — пишет луганчанка Наталия.

По информации блогера «Колывано-Бджолария» в голосовании принимают участие «чиновники республики», а также «бюджетники».

«Там нет простых людей. Голосовать отправляют «чиновников» и бюджетников», — ответил на комментарий блогер. «Поехали голосовать за еще 15 лет бомбежок», — добавил еще один комментатор.

Все! ХПП свершился! Мы уже в РФ! Прямые рейсы на голосование! А где же социальная дистанция, где маски? pic.twitter.com/6qrBrY7KsK — Колывано-Бджолария LPR (@fake_LNR) June 25, 2020

Ранее мы сообщали, что люди в социальных сетях рассказали о ситуации на подконтрольном боевикам «ДНР» КПВВ «Еленовка».