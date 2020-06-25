Кабмин определил даты окончания учебного года в школах и колледжах

25.06.2020 14:57

Укринформ

Кабинет министров определил даты завершения учебного года для учащихся и выпускников школ, а также учащихся учреждений профобразования.

Соответствующее распоряжение принято на заседании 25 июня.

Согласно решению Кабмина, в связи с введением мер, направленных на предупреждение распространения в Украине острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, окончание 2019/2020 учебного года для учащихся учреждений общего среднего образования, которые продолжают получать полное общее среднее образование в 2020/2021 учебном году, произойдет не позднее 1 июля 2020 года.

Для учащихся учреждений общего среднего образования, которые завершают получение полного общего среднего образования, этот учебный год заканчивается в течение 10 рабочих дней после определения результатов дополнительной сессии внешнего независимого оценивания, но не позднее 31 августа 2020 года.

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В то же время для учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования окончание учебного года предусмотрено не позднее 31 июля 2020 года.

Как сообщалось, сегодня началась основная сессия ВНО, которая будет проходить до 17 июля, дополнительная сессия запланирована на период с 23 июля по 11 августа.

По материалам: ukrinform.ru