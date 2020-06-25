МВД хочет увеличить штрафы за оскорбление полицейских и "травлю" газовыми баллончиками

25.06.2020 12:24

Укринформ

В Министерстве внутренних дел готовят законопроект об усилении ответственности за оскорбление полицейского и применение газовых баллончиков во время акций.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью "РБК-Украина".

"После событий под судом относительно Стерненко (общественный активист, которому объявлено о подозрении в умышленном убийстве и которому суд избирал меру пресечения — ред.) я получил задание разработать законопроект. В нем будет увеличен штраф за оскорбления полицейских, которые мы слышим постоянно. Далее, по использованию газовых баллончиков: мы будем вводить дополнительную ответственность для тех, кто травит ими полицейских или других участников акции", — сказал Геращенко.

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Он добавил, что обычные люди могут иметь баллончики, как средства самозащиты, но когда слезоточивый газ используется против полицейских или других участников акции – это является нарушением и уже не мирной акцией протеста.

"Это будет дополнительный квалифицирующий признак. В статье уголовного кодекса о хулиганстве как отягчающее обстоятельство указывается использование кастетов, бит и т. д., мы добавим туда еще и слезоточивый газ, — отметил Геращенко.

Он подчеркнул, что тогда за это можно будет получить реальный срок.

Как сообщалось, в 2016 году группа депутатов внесла законопроект № 5110 с поправками в ст. 185 КУпАП, которые предусматривали наказание в виде 15-30 не облагаемых налогом минимумов. Однако законопроект впоследствии отозвали.

Возле Шевченковского райсуда Киева во время избрания общественному активисту из Одессы Сергею Стерненко меры пресечения состоялись акции в защиту активиста, во время которого участники акции провоцировали конфликты. Полицейские задержали пятерых человек.

Вместе с тем по факту применения силы полицейскими при задержании назначено служебное расследование.

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Стерненко 11 июня объявили о подозрении в совершении преступлений по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко и второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — государственную охрану.

По материалам: ukrinform.ru