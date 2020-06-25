САП просит для Омеляна меру пресечения в виде личного обязательства

25.06.2020 14:55

Укринформ

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просит избрать экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну меру пресечения в виде личного обязательства.

Соответствующее ходатайство было обнародовано в Высшем антикоррупционном суде, где началось заседание по избранию меры пресечения бывшему чиновнику, сообщает корреспондент Укринформа.

"Омеляну сообщено о подозрении. В связи с этим мы обращаемся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде личного обязательства", — объявила прокурор.

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Как сообщал Укринформ, 19 июня 2020 года экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну сообщили о подозрении в совершении незаконных действий, в результате которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн. По данным НАБУ, экс-министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20% несмотря на то, что один из этих сборов — административный — является доходной частью госбюджета, поэтому изменить его размер мог только парламент. 23 июня Национальное антикоррупционное бюро опубликовало некоторые документы в рамках производства, в котором фигурирует Омелян, в отношении приказа о портовых сборах.

Кроме того, в ноябре 2018 года НАБУ заявило о завершении досудебного расследования в отношении Омеляна по фактам возможного незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации.

Соломенский районный суд Киева в апреле закрыл уголовное производство в отношении Омеляна в части незаконного обогащения, однако постановил назначить к рассмотрению дело министра в части декларирования недостоверной информации по двум эпизодам.

В частности, Омелян обвиняется в том, что, подавая декларации за 2015 и 2016 годы, умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных на сумму более 3 млн гривень и 8 млн гривень соответственно.

Сейчас это производство в отношении Омеляна находится в ВАКС.

По материалам: ukrinform.ru