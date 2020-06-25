Систему E-Health планируют интегрировать в приложение "Дія"

25.06.2020 18:10

Укринформ

Министерство здравоохранения совместно с Министерством цифровой трансформации работают над интеграцией системы E-Health в приложение "Дія".

Об этом на брифинге 25 июня сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер, сообщает корреспондент Укринформа.

"Вместе с нашим партнерами в Министерстве цифровой трансформации мы хотим сделать интеграцию системы E-Health в приложение "Дія". … Работаем также с медицинскими заключениями системы Е-Малятко, чтобы можно было прямо в роддоме зарегистрировать все документы, и чтобы молодым родителям можно было думать только о выборе имени ребенка и не заниматься бумажными вопросами", — отметил заместитель министра.

Также, по словам Кучера, в планах относительно развития электронной системы здравоохранения — введение возможности подписывать декларации с семейным врачом онлайн, без обязательного визита к специалисту, возможность выбирать врача в системе на основе отзывов и рекомендаций.

Кучер отметил, что электронная система здравоохранения уже имеет определенный действующий функционал. В частности, при заключении декларации с врачом, информация о пациенте появляется в системе, семейный врач в рамках своего функционала может внести информацию о пациенте в его медицинскую карту, выписать рецепт по программе "Доступные лекарства", и пациент может его получить в аптеке с помощью смс-кода, который приходит из системы.

Также действует электронное направление к узким специалистам.

"Работает функционал медицинских направлений, человека направляют, он не должен носить какие-то бумажки, все есть в системе. По приходу в определенное учреждение человек может показать смс-код, с помощью которого предоставляется доступ к его медицинской карточке непосредственно врачу из этого медицинского учреждения", — сказал Кучер.

Также, по его словам, в системе E-Health аккумулируется статистика о пациентах, инфицированных коронавирусом

"Информация о статистике прямо сейчас отображается в реальном времени на сайте НСЗУ. Можно сделать выборку по областям, городам, это работает в реальном времени, и многие используют эту информацию для работы", — сказал Кучер.

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Как сообщалось, бренд и концепция приложения "Дія" были представлены 27 сентября 2019 года в Киеве. Именно тогда его анонсировали как приложение и портал, который объединит в едином электронном окне все услуги, предоставляемые государством гражданам и бизнесу.

Приложение "Дія" можно бесплатно загрузить в App Store и Play Market. Идентификация пользователей происходит с помощью технологии BankID через систему Национального банка и ПриватБанка.

"Дія" работает как при наличии интернета, так и в оффлайн режиме.

По материалам: ukrinform.ru