Суд отпустил Омеляна под личное обязательство

25.06.2020 19:39

Укринформ

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну в виде личного обязательства.

Об этом сообщается на странице ВАКС в Facebook.

"Сегодня, 25 июня, следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал бывшему министру инфраструктуры меру пресечения в виде личного обязательства", — говорится в сообщении.

Как отмечается, на экс-министра также возложены процессуальные обязанности: являться по первому требованию к следователю, прокурору, в суд; сообщать об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями, экспертами, специалистами; сдать на хранение паспорт для выезда за границу. Срок действия обязанностей — до 19 августа включительно.

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Как сообщал Укринформ, 19 июня 2020 года экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну сообщили о подозрении в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн.

По данным НАБУ, экс-министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20% несмотря на то, что один из этих сборов — административный — есть доходной частью госбюджета, поэтому изменить его размер мог только парламент.

По материалам: ukrinform.ru