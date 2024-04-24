О том, что именно предусматривается нормами обновленного «мобилизационного» законодательства, вследствие вступления в силу огромного количества поправок и уточнений с 18 мая этого года, пишет «НБН», ссылаясь на инфографику, обнародованную на официальной странице Министерства обороны Украины.

В частности, в соответствии с информацией, предоставленной отечественным оборонным ведомством, ключевые корректировки, затрагивающие как военнослужащих, так и пока еще гражданских украинцев, выглядят нижеуказанным, и весьма подробным образом:

Фото — mil.gov.ua

Фото — mil.gov.ua

Фото — mil.gov.ua

Фото — mil.gov.ua

Фото — mil.gov.ua

Фото — mil.gov.ua

Фото — mil.gov.ua

Фото — mil.gov.ua

Фото — mil.gov.ua

Фото — mil.gov.ua

Фото — mil.gov.ua

Фото — mil.gov.ua

Фото — mil.gov.ua

Фото — mil.gov.ua

Фото — mil.gov.ua

Фото — mil.gov.ua

Фото — mil.gov.ua

Фото — mil.gov.ua

Следует отметить, что с 23 апреля, Министерством иностранных дел Украины, заранее, не дожидаясь 18 мая, уже объявлено об ограничениях в консульских услугах для мужчин, выехавших за рубеж.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Раде намерены потребовать разъяснения от МИД касательно приостановления консульских услуг для мужчин за границей.