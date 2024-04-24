Городской совет Мариуполя сообщил, что около 01:00 в населенном пункте раздались как минимум десять взрывов. Российские паблики утверждают, что «хлопки» прогремели в окрестностях города, информирует «НБН».

В ведомстве предполагают, что на окраинах Мариуполя ночью наносились удары по военным базам путинских оккупационных сил. Местные информационные ресурсы заявляют о ликвидации воздушных целей противовоздушной обороной РФ.

В горсовете отмечают, что пока нет данных о попаданиях в какие-то объекты «второй армии мира» на территории Мариуполя.

Ранее ночную серию взрывов в городе прокомментировал советник мариупольского мэра Петр Андрющенко. По словам чиновника, наиболее вероятной версией звуков «бавовны» являются прилеты, однако он допустил, что местные жители могли слышать пуски с кораблей в Азовском море.

Ранее объекты ВС РФ в Мариуполе оказались под ударом 22 апреля. Советник городского главы сообщал о прилетах по казармам российских «освободителей».