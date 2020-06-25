Ткаченко рассчитывает на 2,7 миллиарда на культуру и креативные индустрии

25.06.2020 17:58

Укринформ

Министерство культуры и информационной политики надеется на выделение 2,7 млрд грн на поддержку сферы культуры и креативных индустрий.

Об этом написал глава МКИП Александр Ткаченко в Facebook.

"В течение 3-х дней доработаем пункт о выделении 2,7 млрд грн на поддержку сферы культуры и креативных индустрий. После чего рассчитываю на поддержку правительства", — написал министр.

Читайте также: В Украине приняли закон о поддержке креативных индустрий

Он подчеркнул, что эти средства нужны срочно.

По материалам: ukrinform.ru