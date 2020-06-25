Ткаченко рассчитывает на 2,7 миллиарда на культуру и креативные индустрии

Общество
Таисия Слепцова0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ткаченко рассчитывает на 2,7 миллиарда на культуру и креативные индустрии

Ткаченко рассчитывает на 2,7 миллиарда на культуру и креативные индустрии

25.06.2020 17:58

Укринформ

Министерство культуры и информационной политики надеется на выделение 2,7 млрд грн на поддержку сферы культуры и креативных индустрий.

Об этом написал глава МКИП Александр Ткаченко в Facebook.

"В течение 3-х дней доработаем пункт о выделении 2,7 млрд грн на поддержку сферы культуры и креативных индустрий. После чего рассчитываю на поддержку правительства", — написал министр.

Читайте также: В Украине приняли закон о поддержке креативных индустрий

Он подчеркнул, что эти средства нужны срочно.

По материалам: ukrinform.ru


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Women 2018: самые выдающиеся женщины года по версии BBC

Юрий Пушкин

САП уже открыла около 10 дел о незаконном обогащении

Таисия Слепцова

Коронавирус в Украине и мире: обновленные данные по состоянию на утро 8 апреля

Христина Качоровська

Добавить комментарий