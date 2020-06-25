Ткаченко рассчитывает на 2,7 миллиарда на культуру и креативные индустрии
Ткаченко рассчитывает на 2,7 миллиарда на культуру и креативные индустрии
25.06.2020 17:58
Укринформ
Министерство культуры и информационной политики надеется на выделение 2,7 млрд грн на поддержку сферы культуры и креативных индустрий.
Об этом написал глава МКИП Александр Ткаченко в Facebook.
"В течение 3-х дней доработаем пункт о выделении 2,7 млрд грн на поддержку сферы культуры и креативных индустрий. После чего рассчитываю на поддержку правительства", — написал министр.
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Он подчеркнул, что эти средства нужны срочно.
По материалам: ukrinform.ru
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