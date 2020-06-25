В МВД хотят усилить ответственность за оскорбление полицейских
По словам замглавы МВД Антона Геращенко, после акций протеста под судом, где избирали меру пресечения для Стерненко, его попросили придумать законопроект об усиленной ответственности за оскорбление полицейских.
Об этом Геращенко поведал в интервью «РБК-Украина«, передает «НБН«.
По словам чиновника, ему дали задание: разработать проект закона, который будет предусматривать ответственность за оскорбление полицейского. Также, отвечать должны те, кто применяет к правоохранителям (или к другим участникам акций протестов) газовые баллончики:
«Когда на акции протеста идут в ход газовые баллончики, слезоточивые газы — это уже не мирная акция протеста».
Геращенко отметил, что использование баллончика будет считаться как дополнительный признак:
«У нас уже есть статья УК о хулиганстве. Она гласит, что применения кастетов, бит — это отягчающее обстоятельство. Вот в этот список будет внесен и слезоточивый газ. Тогда за его использование может грозить реальный арест».
Напомним, ранее мы писали, что возле Шевченковского суда произошло столкновение правоохранителей с протестующими.