В Украине планируют увеличить штрафы за превышение скорости

25.06.2020 12:10

Укринформ

Министерство внутренних дел подготовило законопроект об увеличении суммы штрафов за превышение скорости, например, предлагается установить 3 400 грн штрафа за превышение более, чем на 50 км/час.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью "РБК-Украина".

"Если человек превысил до 50 км/ч, то в течение 10 дней он должен заплатить 127,5 грн, если более 50 км/ч – 510 гривен (согласно действующему законодательству — ред.). Мы подготовили законопроект, чтобы цифра была значительно большей, 3400 гривень для тех, кто превысил более, чем на 50 км/час.", — сказал Геращенко.

Он добавил, что является сторонником того, чтобы в Украине было как в Финляндии или Швейцарии, где сумма штрафа исчисляется процентом от дохода.

"У нас некоторые главы госкомпаний, например, получают по 10 миллионов гривень. Если штраф будет 2% от дохода – это уже 200 тысяч гривень за превышение скорости. И тогда это будет серьезно, и не будет хотеться нарушать. Это идеальный вариант, и мы к этому постепенно придем", — отметил Геращенко.

Он добавил, что с "гонщиками", которые неоднократно превышают скорость на дорогах, полиция работает отдельно и проводит разъяснительную работу, в частности, сообщают о вероятности сесть в тюрьму.

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"Штрафы, конечно, не соответствуют проблематике. Мы должны поднимать верхний порог штрафа", — отметил Геращенко.

По его словам, сейчас в Украине установлено около 50 камер автоматической фиксации нарушений ПДД, а за два года планируется установить около тысячи камер по стране.

"Всего система рассчитана на 6 тысяч камер, она месяцами сохраняет информацию, и каждый, кто получает штраф, может посмотреть, где он нарушил. Мы подключаем к ней все банки, и если человек согласен с тем, что он нарушил, он за 30 секунд со своего смартфона может рассчитаться. Наша цель – не сбор денег, а безопасность на дорогах", — объяснил заместитель министра внутренних дел.

Комментируя реплику о том, что штрафы при автоматической фиксации выписываются на владельцев, а не на водителей, Геращенко отметил: "Машина, как и оружие, – средство повышенной опасности. Если у человека есть разрешение на ружье, он должен хранить его у себя, следить за ним, а на охоте может кому-то выдать только в своем присутствии".

Он добавил, что, если собственники доверяют свой автомобиль кому-то, то другой водитель также должен хорошо владеть навыками вождения и не нарушать правила.

"Если я кому-то дал свой автомобиль, а он совершает нарушение, и мне приходят штрафы, тогда я ему скажу: или прекращай нарушать или вот, возьми и заплати, пересылаю ему QR-код, пусть платит. Если он отказывается, тогда я просто верну машину, зачем мне это надо", — отметил Геращенко.

Заместитель министра допускает попытки обжалования в судах таких штрафов, в частности в КС, потому что ответственность получает не нарушитель, а владелец.

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"Но это не уголовный процесс, в котором требуется доказательство вины конкретного человека вне всякого сомнения. Наша задача – уменьшить количество жертв на дорогах, и владельцы автомобилей должны понимать, кому они их дают в пользование", — добавил Геращенко.

Он рассказал, что с 1 июля в стране запускают и другие функции системы автоматической фиксации: начнут контролировать проезд перекрестков на красный свет и езду по полосе для общественного транспорта.

Как сообщалось, 1 июня в Украине начала работать система автоматической фотовидеофиксации дорожного движения, первые камеры установили в Киеве и Киевской области.

По материалам: ukrinform.ru