В Украине за сутки — 994 случая COVID-19

25.06.2020 08:44

Укринформ

В Украине по состоянию на 25 июня лабораторно подтверждено 40 008 случаев COVID-19, за сутки зарегистрировано 994 новых случая.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения коронавирусной болезни СНБО.

Согласно им, за сутки зафиксировано 16 новых летальных исходов, в то время выздоровели 349 человек.

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Больше всего новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано во Львовской области (204), Одесской (95), в Киеве и Закарпатской области (по 85) и в Ривненской области (84).

Всего с начала эпидемии умерли 1 067 больных COVID-19, выздоровели 17 758 человек.

Как сообщалось, по данным Worldometer, на утро четверга общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире составляет 9 532 128, из них 485 122 летальных, выздоровели 5 179 011 человек.

CTK Photo/Укрінформ

По материалам: ukrinform.ru