Война на Донбассе: 24 июня боевики ОРДЛО пять раз нарушили режим тишины
Уже второй день подряд боевики не так интенсивно обстреливают ВСУ, но и полностью придерживаться договоренностей российские наемники не хотят.
Об этом, ссылаясь на штаб ООС, передает «НБН«.
По данным утренней сводки, в среду, 24 июня, пророссийские террористы 5 раз открывали огонь по украинским военным. Как обычно, противник вел огонь из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Под обстрелами оказались позиции украинских военных рядом с Широкиным, Старогнатовкой, Марьинкой, Хутором Свободным (два раза).
К счастью, после обстрелов боевиков никто из военных ВСУ не пострадал.
В штабе сообщают, что были вынуждены открывать ответный огонь на провокации противника. Благодаря таким действиям НВФ прекращают свои обстрелы.
По данным разведки, в течение 22 и 23 июня ВСУ уничтожили троих оккупантов, а ещё двоих — ранили.
Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 23 июня.