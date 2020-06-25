Война на Донбассе: 24 июня боевики ОРДЛО пять раз нарушили режим тишины

Уже второй день подряд боевики не так интенсивно обстреливают ВСУ, но и полностью придерживаться договоренностей российские наемники не хотят.

Об этом, ссылаясь на штаб ООС, передает «НБН«.

По данным утренней сводки, в среду, 24 июня, пророссийские террористы 5 раз открывали огонь по украинским военным. Как обычно, противник вел огонь из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под обстрелами оказались позиции украинских военных рядом с Широкиным, Старогнатовкой, Марьинкой, Хутором Свободным (два раза).

К счастью, после обстрелов боевиков никто из военных ВСУ не пострадал.

В штабе сообщают, что были вынуждены открывать ответный огонь на провокации противника. Благодаря таким действиям НВФ прекращают свои обстрелы.

По данным разведки, в течение 22 и 23 июня ВСУ уничтожили троих оккупантов, а ещё двоих — ранили.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 23 июня.