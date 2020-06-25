Вступительная кампания в ВУЗы начнется 1 августа

В министерстве образования и науки Украины официально заявили, когда начнется вступительная кампания для абитуриентов.

Об этом во время брифинга рассказала замглавы МОН Людмила Мандзий, пишет «НБН«.

«Вступительная кампания в Украине стартует 1 августа. Заявления в ВУЗы можно будет подавать до 22 августа».

Чиновница также добавила, что отправлять заявление на поступление также можно будет онлайн:

«Если к этому времени ученик не получит аттестат и свидетельство о среднем образовании, он может подавать документы без него, но нужно будет сделать запись о том, что вы его заказали. Оригинал же можно будет принести уже в начале учебного года».

Напомним, ранее мы писали, что сегодня абитуриенты сдавали ВНО по математике.