Вступительная кампания в ВУЗы начнется 1 августа

Важное Общество
Христина Качоровська0
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В министерстве образования и науки Украины официально заявили, когда начнется вступительная кампания для абитуриентов.

Вступительная кампания
Вступительная кампания. Фото — glavcom.ua

Об этом во время брифинга рассказала замглавы МОН Людмила Мандзий, пишет «НБН«.

«Вступительная кампания в Украине стартует 1 августа. Заявления в ВУЗы можно будет подавать до 22 августа».

Чиновница также добавила, что отправлять заявление на поступление также можно будет онлайн:

«Если к этому времени ученик не получит аттестат и свидетельство о среднем образовании, он может подавать документы без него, но нужно будет сделать запись о том, что вы его заказали. Оригинал же можно будет принести уже в начале учебного года».

Напомним, ранее мы писали, что сегодня абитуриенты сдавали ВНО по математике.


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