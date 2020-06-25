Вступительная кампания в вузы продлится с 1 по 22 августа

25.06.2020 16:00

Укринформ

Вступительная кампания в вузы продлится с 1 по 22 августа, абитуриенты смогут подавать электронные заявления без свидетельства об образовании, но по записи о его заказе в системе ЕДЕБО.

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сказала заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий, сообщает корреспондент Укринформа.

"Вступительная кампания в заведения высшего образования начнется с 1 августа. Электронные заявления на поступление в университеты можно будет подавать до 22 августа. Поступающие будут иметь время подать все документы в учреждения высшего образования. Если поступающий не получит свидетельство о среднем образовании до 22 августа, он сможет подать электронное заявление в кабинете поступающего без самого свидетельства, но по записи о его заказе в системе ЕДЕБО. Оригиналы свидетельств о полном всеобщем среднем образовании можно подавать в начале обучения", — сказала Мандзий.

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Как сообщал Укринформ, Кабинет министров определил даты завершения учебного года для школьников не позднее 1 июля, для выпускников школ — не позднее 31 августа, для учащихся учреждений профобразования — не позднее 31 июля 2020 года.

По материалам: ukrinform.ru