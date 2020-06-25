Учения "Кавказ-2020" повышают угрозу возобновления Россией военных действий – разведка

25.06.2020 19:29

Укринформ

Стратегические командно-штабные учения Вооруженных сил РФ "Кавказ-2020", активная фаза которых состоится в конце сентября, повышают угрозу возобновления Россией широкомасштабных боевых действий против Украины в этот период.

Об этом заявил в интервью Укринформу представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Для нас угроза связана с тем, что российские войска (в рамках учений "Кавказ-2020"- ред.) выйдут на полигоны, будут проводить боевое слаживание. А как показывает опыт, именно в этот период группировки войск, которые создаются, являются наиболее опасными — они могут быстро перейти от отработки вопросов учений или боевого слаживания к непосредственному применению. Именно поэтому многие эксперты и склоняются к тому, что это может произойти", — сказал Скибицкий, комментируя экспертные оценки о том, что особенно опасным в плане возобновления агрессии РФ может быть период с конца июня и до конца сентября.

По словам представителя ГУР, сейчас в Вооруженных силах РФ проводятся активные мероприятия оперативной и боевой подготовки.

"Есть ли в этом угроза? Да, она существует. В наших руководящих документах — действующей Военной доктрине Украины, Стратегии национальной безопасности Украины — четко указано, что наращивание Российской Федерацией вблизи государственной границы Украины группировки войск с мощным ударно-наступательным потенциалом является актуальной военной угрозой для нашей страны", — заявил он.

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По его словам, на этом фоне в ВС РФ запланированы стратегические учения "Кавказ-2020", активная фаза которых состоится в конце сентября.

"Будет задействовано много полигонов, в том числе в оккупированном Крыму и в Южном военном округе, с сосредоточением большого количества вооружения и военной техники. При этом, начиная уже с июля-августа будут проводиться отдельные специальные учения подразделений родов войск ВС РФ, где они отработают различного рода тактические эпизоды: наступательные, преодоление водных преград, усиление, мобилизационные мероприятия, а также взаимодействие между военным руководством и местными властями", — заявил Скибицкий.

В то же время он указал на то, что военная разведка и в целом разведывательное сообщество Украины "все эти вопросы отслеживают в режиме реального времени — чтобы своевременно выявить разведывательные признаки возможной подготовки к широкомасштабным военным действиям РФ против нашего государства".

По материалам: ukrinform.ru