Зеленский подписал закон об экспериментальных препаратах в лечении COVID-19

25.06.2020 20:07

Укринформ

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий продление применения экспериментальных препаратов для лечения больных коронавирусной болезнью.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в раздел II «Заключительные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)» о продлении срока действия в связи с угрозой роста заболеваемости населения коронавирусной болезнью (COVID-19)» № 737-ІХ, который Верховная Рада приняла 19 июня 2020 года", — говорится в сообщении.

Как отмечается, документ направлен на обеспечение доступа к лекарствам граждан, больных коронавирусной болезнью, и предотвращения распространения COVID-19 среди населения.

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Отмечается, что украинское законодательство позволяет применять для лечения COVID-19 как зарегистрированные в стране препараты, так и незарегистрированные лекарственные средства, клинические испытания которых утверждены в установленном порядке и имеют целью исследовать эффективность и безопасность таких лекарственных средств относительно лечения COVID-19.

"Доступ к экспериментальным препаратам — передовым изобретениям может помочь в борьбе с коронавирусом. Это касается лекарств, которые не зарегистрированы, однако уже прошли определенные исследования по их безопасности и эффективности и рекомендованы официальным органом США, стран — членов Европейского Союза, Великобритании, Швейцарской конфедерации, Японии, Австралии, Канады, КНР, государства Израиль. Соответствующая практика действует во многих странах мира", — отмечают в пресс-службе Президента.

Там добавили, что закон продлевает применение этой практики в Украине до 1 января 2021 года.

Он вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Как сообщалось, 30 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19).

Он ввел в Украине практику применение зарегистрированных лекарственных средств по показаниям, которые не включены в утвержденную инструкцию по применению в качестве одного из путей решения вопроса доступности фармакотерапии на период эпидемии коронавирусной болезни.

19 июня Верховная Рада внесла изменения в раздел II "Заключительные положения" данного закона, окончание срока его действия до 1 января 2021 года.

По материалам: ukrinform.ru