Зеленский вручил ключи от новых квартир пострадавшим от взрыва на Позняках

Видео

25.06.2020 18:01

Укринформ

Владимир Зеленский передал ключи от нового жилья пострадавшим от взрыва, произошедшего 21 июня в одной из многоэтажек киевского района Позняки.

Видео в прямом эфире транслировал Офис Президента в Фейсбук.

«Ключи от всех 40 квартир мы выдадим в течение ближайших дней. Сейчас первые 12 квартир мы хотим вам отдать: тем семьям, где дети, — я думаю, это понятно, — и отдельно мы дали квартиры Анастасии, которая потеряла всю семью, и Анатолию, который потерял отца», — сказал Зеленский.

Он добавил, что речь идет о новых квартирах, в которых надо сделать ремонт, и обратился к Киевскому городскому голове Виталию Кличко с просьбой помочь в этом.

Как сообщалось, 21 июня в Дарницком районе Киева в одной из квартир многоэтажки на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 прогремел взрыв, в результате чего произошел обвал межэтажных перекрытий.

Читайте также: Взрыв на Позняках: Киев выделит пострадавшим от 50 до 100 тысяч

На месте взрыва были обнаружены тела пятерых погибших, пятеро людей травмированы.

По факту взрыва открыто уголовное производство ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).

Вопрос быстрой закупки квартир для пострадавших в результате взрыва в киевской многоэтажке находится на контроле Президента Владимира Зеленского.

По материалам: ukrinform.ru