Зеленский вручил ключи от новых квартир пострадавшим от взрыва на Позняках
Зеленский вручил ключи от новых квартир пострадавшим от взрыва на Позняках
Видео
25.06.2020 18:01
Укринформ
Владимир Зеленский передал ключи от нового жилья пострадавшим от взрыва, произошедшего 21 июня в одной из многоэтажек киевского района Позняки.
Видео в прямом эфире транслировал Офис Президента в Фейсбук.
«Ключи от всех 40 квартир мы выдадим в течение ближайших дней. Сейчас первые 12 квартир мы хотим вам отдать: тем семьям, где дети, — я думаю, это понятно, — и отдельно мы дали квартиры Анастасии, которая потеряла всю семью, и Анатолию, который потерял отца», — сказал Зеленский.
Он добавил, что речь идет о новых квартирах, в которых надо сделать ремонт, и обратился к Киевскому городскому голове Виталию Кличко с просьбой помочь в этом.
Как сообщалось, 21 июня в Дарницком районе Киева в одной из квартир многоэтажки на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 прогремел взрыв, в результате чего произошел обвал межэтажных перекрытий.
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На месте взрыва были обнаружены тела пятерых погибших, пятеро людей травмированы.
По факту взрыва открыто уголовное производство ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).
Вопрос быстрой закупки квартир для пострадавших в результате взрыва в киевской многоэтажке находится на контроле Президента Владимира Зеленского.
По материалам: ukrinform.ru