Facebook официально перешел с Kiev на Kyiv — Кулеба

26.06.2020 21:07

Укринформ

Facebook будет использовать правильную транслитерацию столицы Украины — Kyiv, а не Kiev.

Об этом сегодня в Facebook сообщил в ответ на запрос МИД, проинформировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Инженеры соцсети переключили все на использование Kyiv. Раньше, если вы хотели отметить нашу столицу, то первой опцией по определению алгоритм предлагал Kiev. Отныне это будет Kyiv — адреса и места, в которых упоминается столица Украины, будут использовать именно такую ​​транслитерацию с украинского, а не русского языка.

То же с чек-инами (отметками посещения мест). Пользователи будут видеть первым предложением именно Kyiv. Даже если искали несуществующий Kiev", — написал Кулеба.

По его словам, уже выставлены в прошлом теги и отметки еще существуют — их нельзя поменять «задним числом». Но отныне наша столица будет писаться правильно, и именно такое правильное написание Kyiv соцсеть будет подсказывать пользователям.

Как сообщал Укринформ, информационная кампания #CorrectUA, инициированная Министерством иностранных дел Украины, стартовала в октябре 2018 года.

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МИД призывает иностранные официальные учреждения и коммерческие компании отказаться от использования основанных на русской транскрипции названий украинских городов и перейти на корректные: Kyiv, Odesa, Kharkiv, Lviv, Zaporizhzhia. В рамках кампании запущен флешмоб #KyivNotKiev.

По материалам: ukrinform.ru