Из-за роста заболеваемости COVID-19 начинается развертывание больниц второй волны — Шмыгаль

25.06.2020 21:43

Укринформ

В Украине, учитывая увеличение новых случаев COVID-19, начинается развертывание больниц второй волны для приема заболевших коронавирусом.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Начинаем разворачивать больницы второй волны для приема заболевших коронавирусом. Сегодня зафиксирован очередной антирекорд — почти тысяча новых случаев. Загруженность больниц значительно увеличилась. Это значит, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости", — отметил Премьер.

Он добавил, что по мнению украинских медиков и эпидемиологов, главная причина роста заболеваемости коронавирусом в том, что люди перестали соблюдать ограничения, а местная власть не решается эти ограничения усиливать.

"Как следствие — мы видим значительный рост заболеваемости в соответствующих областях", — подчеркнул Шмыгаль.

Премьер отметил, что похожая модель адаптивного карантина используется не только в Украине. "Но в других странах при ослаблении ограничительных мер и соблюдении карантинных правил количество заболевших не растет, а держится на умеренном уровне", — отметил он.

"Поэтому если мы хотим уберечь экономику и не закрывать страну на жесткий карантин, единственный путь — вместе придерживаться ограничений, предложенных в адаптивной модели. Это маски, дезинфекция и социальная дистанция. Прошу всех быть честными и с ответственностью относиться к простым правилам", — подчеркнул Шмыгаль.

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на 25 июня лабораторно подтверждены 40008 случаев COVID-19, за сутки зарегистрированы 994 новых случая.

Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Карантинные смягчения начались с 11 мая.

Сейчас в Украине до 31 июля действует адаптивный карантин. То есть, ограничительные меры постепенно смягчают в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе.

По материалам: ukrinform.ru