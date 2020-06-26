Карантин не для всех: украинские олигархи продолжали летать за границу, во время запрета на авиасообщения

Общество
Христина Качоровська0
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Журналисты проекта «Схемы» выяснили, что в то время, когда в стране были закрыты аэропорты и действовал запрет на авиасообщения, некоторые олигархи всё же покидали пределы страны.

Карантин не для олигархов
Карантин не для олигархов. Фото — radiosvoboda.org

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Схемы«.

Согласно расследованию, когда аэропорты были закрыты, авиаперелетами пользовались Виктор Медведчук, Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Александр Ярославский, Валерий Хорошковский и Вадим Новинский.

Так, 10 апреля из аэропорта Днепра в «Борисполь» прилетел Игорь Коломойский. 30 апреля из «Борисполя» в Днепр прилете Геннадий Боголюбов — партнер Коломойского. В общем, по данным Flightradar24, за время карантина самолеты Коломойского 10 раз летали из Днепра в Киев и наоборот.

27 мая из того же «Борисполя» в Харьков летел олигарх Ярославский. Он признался, что за время запрета на авиаперелеты пользовался ими два раза.

5 июня из России, с пересадкой в Литве, в Украину прилетел Новинский. 9 июня из Германии в Украине прилетела жена олигарха и экс-нардепа Виталия Хомутынника. Журналисты пришли к выводу, что в Германию она летела за покупками, так как в аэропорту выгружала брендовые вещи и одежду. 12 июня из Великобритании в Украину прилетел Валерий Хорошковский.

Примечательно, что когда журналисты спросили директоров аэропортов, почему во время карантина совершались авиаперелеты для отдельных лиц, те заявили, что это надо спрашивать в СБУ и Госавиаслужбы.

А вот в Госавиаслужбе и Мининфраструктуре так и не ответили на запрос журналистов о нарушениях карантина со стороны олигархов. В СБУ же сообщили, что занимают защитой гражданской авиации, а информация о том, что кто-то пользовался авиаперелетами в период запрета им не поступала.

Напомним, что авиасообщения в Украине возобновили с 15 июня.


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