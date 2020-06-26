Карантин не для всех: украинские олигархи продолжали летать за границу, во время запрета на авиасообщения

Журналисты проекта «Схемы» выяснили, что в то время, когда в стране были закрыты аэропорты и действовал запрет на авиасообщения, некоторые олигархи всё же покидали пределы страны.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Схемы«.

Согласно расследованию, когда аэропорты были закрыты, авиаперелетами пользовались Виктор Медведчук, Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Александр Ярославский, Валерий Хорошковский и Вадим Новинский.

Так, 10 апреля из аэропорта Днепра в «Борисполь» прилетел Игорь Коломойский. 30 апреля из «Борисполя» в Днепр прилете Геннадий Боголюбов — партнер Коломойского. В общем, по данным Flightradar24, за время карантина самолеты Коломойского 10 раз летали из Днепра в Киев и наоборот.

27 мая из того же «Борисполя» в Харьков летел олигарх Ярославский. Он признался, что за время запрета на авиаперелеты пользовался ими два раза.

5 июня из России, с пересадкой в Литве, в Украину прилетел Новинский. 9 июня из Германии в Украине прилетела жена олигарха и экс-нардепа Виталия Хомутынника. Журналисты пришли к выводу, что в Германию она летела за покупками, так как в аэропорту выгружала брендовые вещи и одежду. 12 июня из Великобритании в Украину прилетел Валерий Хорошковский.

Примечательно, что когда журналисты спросили директоров аэропортов, почему во время карантина совершались авиаперелеты для отдельных лиц, те заявили, что это надо спрашивать в СБУ и Госавиаслужбы.

А вот в Госавиаслужбе и Мининфраструктуре так и не ответили на запрос журналистов о нарушениях карантина со стороны олигархов. В СБУ же сообщили, что занимают защитой гражданской авиации, а информация о том, что кто-то пользовался авиаперелетами в период запрета им не поступала.

Напомним, что авиасообщения в Украине возобновили с 15 июня.