О том, что главой сербского подразделения данной организации стал местный кандидат в депутаты парламента этой страны Драган Станоевич, открыто поддерживающий российское вторжение в Украину, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Радио Свобода».

Как стало известно, на данный момент Станоевич — действующий кандидат от пророссийской партии «Мы — глас народа», выдвинутый на досрочные парламентские выборы, запланированные на 17-е декабря текущего года.

По словам самого Станоевича, у которого журналисты «Радио Свобода» попросили прокомментировать свое новое назначение, его позиция заключается не в оказании помощи Медведчуку, а в поддержке обращающихся к нему украинцев. Новоназначенный лидер сербского отделения «Другой Украины» добавил, что не намерен каким-либо способом поддерживать нынешнюю власть Украины, якобы уничтожившей ту страну, «которую он любил».

Стоит отметить, что «Вторую Украину» переименовали в госреестре РФ, заменив статус «регионального общественного движения» на «международное общественное движение».

Ранее мы писали о том, как в ГУР МОУ ответили на заявление Царева о списках предателей, за которыми Украина «следит» в РФ.