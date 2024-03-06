Издание hromadske сообщило, что через месяц после того, как кума Путина лишили украинского гражданства, он обратился в Верховный суд. Скандальный экс-нардеп подал иск, в котором потребовал вернуть паспорт себе и другим политикам-предателям.

Медведчук обвинил главу государства Владимира Зеленского в подписании указа, который якобы нарушает Конституцию, информирует «НБН».

В расследовании журналистов отмечается, что рассмотрение иска о возвращении депутатского мандата предателю Украины приостановлено. В то же время с декабря 2022 года продолжается судебное разбирательство по делу об отмене санкций Совета нацбезопасности и обороны. Лидер «ОПЗЖ» попытался возобновить свое удостоверение адвоката, однако в прошлом месяце суд ему отказал.

Напомним, что в начале года суд в Хорватии принял решение о передаче арестованной в стране яхты кума Путина Украине.