Коронавирус в Киеве: Кличко грозится ограничить работу общественного транспорта

Сегодня, 26 июня, в столице было выявлено рекордно число заболевших коронавирусом. Мэр Киева Витали Кличко уже заявил, что готов принимать соответствующие меры.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на брифинг Кличко.

Согласно данным, за прошедшие сутки в Киеве выявили 113 новых зараженных коронавирусом — это стало антирекордом для украинской столицы. Среди новых заболевших COVID-19 есть девять врачей. Один заболевший умер.

Госпитализировать в больницы пришлось 25 пациентов. Все остальные пребывают на домашней самоизоляции под контролем врачей. Больше всего новых случаев выявили в Дарницком (19 заболевших), Днепровском (18 заболевших), Оболонском (18 заболевших) и Деснянском (15 заболевших) районах.

По словам Виталия Кличко, если ситуация в столице будет ухудшаться, то власти придется ограничить работу общественного транспорта.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине за сутки выявили более 1100 заболевших.