Коронавирус в Киеве: Кличко грозится ограничить работу общественного транспорта

Общество
Христина Качоровська0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Сегодня, 26 июня, в столице было выявлено рекордно число заболевших коронавирусом. Мэр Киева Витали Кличко уже заявил, что готов принимать соответствующие меры.

Виталий Кличко
Виталий Кличко. Фото — 5.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на брифинг Кличко.

Согласно данным, за прошедшие сутки в Киеве выявили 113 новых зараженных коронавирусом — это стало антирекордом для украинской столицы. Среди новых заболевших COVID-19 есть девять врачей. Один заболевший умер.

Госпитализировать в больницы пришлось 25 пациентов. Все остальные пребывают на домашней самоизоляции под контролем врачей. Больше всего новых случаев выявили в Дарницком (19 заболевших), Днепровском (18 заболевших), Оболонском (18 заболевших) и Деснянском (15 заболевших) районах.

По словам Виталия Кличко, если ситуация в столице будет ухудшаться, то власти придется ограничить работу общественного транспорта.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине за сутки выявили более 1100 заболевших.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Местные власти могут самостоятельно усиливать карантин – Степанов

Таисия Слепцова

Едва в Раде ставят вопросы образования и науки, депутаты уходят из зала — Спиваковский

Таисия Слепцова

Президент обратился к голодающим политзаключенным: Вы нужны нам живыми

Таисия Слепцова

Добавить комментарий