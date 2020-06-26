Минсоцполитики перечислило средства на выплату родственникам умерших от COVID-19 медиков

26.06.2020 14:37

Укринформ

Министерство социальной политики перечислило средства на выплату родственникам медицинских работников, которые умерли от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сейчас Минсоцполитики приняло все меры, в частности, перечисленные средства, которые изо дня в день поступят от Фонда социального страхования непосредственно на счета родственников медицинских работников в размере 210 тыс. 200 гривень. Кроме того, в ближайшее время будет обеспечена дополнительная выплата семьям в размере 1 575 тыс. 500 гривень», — говорится в сообщении.

Как подчеркнула министр социальной политики Марина Лазебная, правительство приняло важные решения, направленные на усиление социальной защиты медицинских работников и их семей в связи с распространением COVID-19, в частности — определен и регламентирован порядок выплат медицинским работникам в случае установления инвалидности или смерти от коронавирусной инфекции, произошедших во время выполнения ими профессиональных обязанностей.

Читайте также: Из "чернобыльской" больницы Харькова могут уволить медиков, которые отказались лечить COVID-19

В ведомстве также отмечают, что выплаты проводятся по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 26 июня COVID-19 подтвержден у 6 420 медиков.

По материалам: ukrinform.ru