На ВНО по математике не допустили 30 человек из-за признаков ОРВИ

26.06.2020 11:28

Укринформ

На внешнее независимое оценивание по математике, которое состоялось 25 июня, из-за симптомов ОРВИ не допустили 30 человек.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

"83 участника ВНО не были допущены к пунктам тестирования, из них 30 — из-за обнаружения признаков острых респираторных заболеваний", — говорится в сообщении.

Всего, по информации УЦОКО, в тестировании по математике приняли участие 152 180 человек, что составляет 81,79% от общего количества зарегистрированных.

Соблюдение процедуры тестирования контролировали 126 общественных наблюдателей.

Участники ЕГЭ, которые не смогли принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания по математике по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.

Для этого необходимо в течение 5 рабочих дней (с учетом дня проведения тестирования) подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление.

С задачами сертификационной работы можно ознакомиться в разделе ВНО-2020. Математика. 27 июня на этой же странице будут размещены правильные ответы к тесту.

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Как сообщал Укринформ, 25 июня в Украине началась основная сессия ВНО, которая продлится до 17 июня. Следующее тестирование по украинскому языку и литературе состоится 30 июня.

В связи с чрезвычайной ситуацией из-за осложнения паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях УЦОКО советует участникам ВНО из этих регионов сдать тестирование в дополнительную сессию.

По материалам: ukrinform.ru