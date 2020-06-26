Начальнику Генштаба ВСУ времен Януковича сообщили о подозрении в госизмене

26.06.2020 20:15

Укринформ

По данным следствия, экс-начальник Генштаба ВСУ в соучастии с беглым президентом Виктором Януковичем и двумя бывшими министрами обороны Украины в период с 2012 по 2014 годы совершил действия, направленные на подрыв обороноспособности Украины, предоставление Российской Федерации помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований в Facebook.

"Прокуроры Офиса генерального прокурора сообщили об изменении ранее сообщенного подозрения бывшему начальнику Генерального штаба — Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины — соучастнику экс-президента Украины Януковича В.Ф. и бывших министров обороны Украины Саламатина Д.А. и Лебедева П.В. (Ч. 1 ст. 111 УК (в редакции от 5 апреля 2001 года)", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что бывший начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины при соучастии с экс-президентом и двумя бывшими министрами обороны Украины в период с 2012 по 2014 годы совершил действия, направленные на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, подрыв ее обороноспособности, предоставление Российской Федерации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, добавляет ГБР.

В ведомстве утверждают, что "подозреваемый, будучи начальником Генерального штаба — Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины, совместно с упомянутыми соучастниками осуществлял целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил Украины, во время которого необоснованно сокращалась их численность, расформировывались (переформировывались) отдельные военные соединения, воинские части и подразделения, намеренно менялись места их дислокации для предотвращения осуществления своевременного реагирования на угрозы военного характера. Совершение таких действий на территории Автономной Республики Крым в дальнейшем привело к аннексии полуострова Российской Федерацией".

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований. В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества. Сейчас материалы уголовного производства готовятся к открытию стороне защиты.

ГБР также информирует, что во исполнение требований уголовного процессуального законодательства экс-президент Украины Виктор Янукович вызывался в Государственное бюро расследований повестками на 30 апреля, 13 мая и 23 июня 2020 года. Сообщения о вызове направлялись по месту регистрации и последнему известному месту его жительства. Также повестки о вызове публиковались на официальном веб-сайте Государственного бюро расследований и в газете «Урядовий кур’єр».

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Сейчас Янукович получил статус подозреваемого и считается лицом, которому сообщено о подозрении, подчеркнули в ГБР.

Как известно, руководителем Генштаба ВСУ с 18 февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года был Владимир Замана. 18 февраля 2014 года во время Революции достоинства, получив от тогдашнего руководства государства приказ применить силу к митингующим на Майдане Незалежности, отказался исполнять преступный приказ и подал рапорт об увольнении.

С 22 февраля до июня 2014 года он занимал должность уполномоченного Верховной Рады Украины по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины.

Задержан 25 февраля 2019 года военной прокуратурой совместно с СБУ по обвинению в государственной измене. Во время обысков у него были изъяты секретные документы, датированные февралем 2014 года.

Ему инкриминируют, в частности, подписание директив на сокращение численности Вооруженных сил Украины в 168 тысяч человек, расформирование 70 воинских частей боевого и оперативного обеспечения, переподчинение 6 армейского корпуса в управление оперативного командования «Юг» и 13-го армейского корпуса — в управление оперативного командования «Север», разрешение на утилизацию 588 единиц составляющих в зенитно-ракетных комплексов, сокращение более 14 000 военнослужащих в 2013 году, расформирование частей разведки, радиоэлектронной борьбы, связи, а также ликвидацию бумажного учета военных запаса в связи с введением электронного, из-за чего весной 2014 года не было ни бумажного, ни электронного учета военных.

Также, по информации бывшего главного военного прокурора Анатолия Матиоса, Замана не принимал присягу на верность Украине, поскольку она в его личном деле отсутствует, а вместо этого есть только присяга, датированная временем, когда он был уже генерал-полковником.

24 мая 2019 года Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу адвокатов и отменил решение Печерского райсуда Киева, согласно которому Замана должен был содержаться под стражей до 17 июня включительно. Заману отпустили под личное обязательство в зале заседаний.

По материалам: ukrinform.ru