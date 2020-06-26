Наводнение на Прикарпатье: прокуратура возбудила дело по факту экоцида

26.06.2020 02:35

Укринформ

Прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту экоцида и нарушений природоохранного законодательства после наводнения на Прикарпатье.

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Алексей Симоненко в программе "Право на власть" на телеканале "1+1", сообщает Укринформ.

"Прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту экоцида, массового уничтожения растений, а также многочисленных нарушений природоохранного законодательства, которое привело к экологической катастрофе", — сказал он.

Чиновник добавил, что также возбуждены уголовные дела по ст. 246 УКУ в отношении незаконной порубки лесов.

"В ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц и проанализированы многочисленные уголовные производства, которые расследуются по фактам незаконной вырубки лесов в этом регионе", -отметил Симоненко.

Он также рассказал, что по факту незаконной вырубки лесов полиция расследует 3,5 тыс. уголовных дел, а с начала года в суд направлено 400 обвинительных актов.

В 2019 году по ст. 246 УК к лишению свободы были приговорены пять человек, проинформировал заместитель генпрокурора.

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Как сообщал Укринформ, в западных областях подтопленными есть 285 населенных пунктов, 9 тыс. 994 дома и 8 фельдшерско-акушерских пунктов; повреждено 500 км автодорог, 135 мостов и 280 м дамб.

Кабинет министров 25 июня приняло решение направить на запад Украины около 700 млн грн на первоочередные шаги в преодолении последствий наводнения.

По материалам: ukrinform.ru