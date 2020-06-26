Почти 60% украинцев на карантине ежедневно выходят на улицу

Опрос

26.06.2020 18:59

Укринформ

На протяжении последней недели почти 60% украинцев выходили на улицу не меньше, чем раз в день, 21% — более одного раза в неделю, 9% — раз в неделю и 10% — вообще не выходили из дома.

Таковы результаты опроса "Как украинцы придерживаются карантинных условий, май-июнь 2020 года", проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

"Один из основных способов не заразиться коронавирусом и не подвергать опасности других – оставаться дома. В этом исследовании мы попытались выявить, насколько украинцы придерживаются этого принципа после почти 3 месяцев карантина", — говорится в сообщении.

Исследование показало, что в среднем каждый украинец в возрасте 18 лет и старше выходил на улицу примерно 10 раз в неделю.

На протяжении последней недели 90% населения один или более раз выходили из дома. Из них: 37% — выходили несколько раз в день, 22% — выходили раз в день, то есть почти 60% (37%+22%) выходит на улицу не меньше, чем раз в день; 21% — выходили более одного раза в неделю (сумма тех, кто выходил 2-3 и 3-4 раза в неделю); 9% — выходили 1 раз в неделю. Только 10% опрошенных сказали, что вообще не выходили из дома в течение недели.

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КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% — для показателей, близких к 50%; 2,1% — для показателей, близких к 25%; 1,4% — для показателей, близких к 10%.

Как сообщал Укринформ, 17 июня Кабмин продлил действие адаптивного карантина до 31 июля с обновленным подходом, который предполагает возможность усиления карантина в отдельных регионах, если этого потребует ситуация.

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Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. Первые послабления карантинных ограничений в Украине стартовали с 11 мая. С 22 мая в Украине был объявлен следующий этап ослабления карантина и принято решение о введении адаптивного карантина.

По состоянию на 26 июня в Украине зарегистрировано 41 117 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1086 летальных, 18 299 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1109 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru