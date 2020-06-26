Под Минобразования — акция против назначения Шкарлета

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26.06.2020 17:09

Укринформ

В Киеве под зданием Министерства образования и науки проходит акция протеста против назначения Сергея Шкарлета заместителем министра образования и и.о. министра.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Шкарлет во время заседания Комитета говорил, что надо отменить ВНО для заочников. И это только первый шаг к тому, чтобы отменить ВНО вообще. Для того, чтобы можно было возвращать коррупцию во время поступления в университет. Мы все прекрасно понимаем, что заочники на сегодня получают ужасного качества образование из-за того, как построен их образовательный процесс… Поэтому мы говорим, что Шкарлет это зашквар", — сказала во время акции образовательный деятель, активист студенческого и молодежного движения Елизавета Шепетильникова.

Акция против назначения Шкарлета / Фото: Анатолий Сирык. Укринформ

По материалам: ukrinform.ru