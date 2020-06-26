Польша передала Украине самую большую с начала пандемии гумпомощь для борьбы с COVID-19

26.06.2020 18:12

Укринформ

Украина получила от Польши гуманитарный груз для борьбы с COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

«Польский гуманитарный конвой — это самая большая гуманитарная помощь, которую получила Украина во время пандемии коронавирусной болезни… Груз, отправленный в Украину, будет распределен между Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, Министерством обороны, Государственной пограничной службой и учреждениями здравоохранения. Отдельная адресная доставка товаров будет осуществляться в город Славянск», — сказал заместитель министра здравоохранения по вопросам евроинтеграции Игорь Иващенко.

Так, 13 грузовиков доставили дезинфицирующие средства, медицинские маски, перчатки, защитные костюмы и лицевые щитки.

Передача гуманитарного груза происходила при участии посла Республики Польша Бартоша Цихо, представителей Фонда международной солидарности и Европейской комиссии.

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 26 июня подтверждены 41 117 случаев COVID-19, из них 1086 летальных. Выздоровели 18 299 пациентов. За сутки зарегистрированы 1109 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru