Поступление в магистратуру стартует 1 июля

26.06.2020 17:05

Укринформ

Вступительные экзамены в магистратуру начинаются с 1 июля.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"1 июля начинаются вступительные экзамены в магистратуру. Основная сессия единого вступительного экзамена по иностранным языкам проводится в две смены (начало первой смены — в 10:00, второй — в 14:00)", — говорится в сообщении.

В УЦОКО отметили, что по состоянию на 26 июня более 55% участников, зарегистрированных для участия в едином вступительном экзамене (ЕВИ), не распечатали свои приглашения-пропуска.

Также в Центре напомнили, что адреса пунктов тестирования и время начала экзамена указано в приглашениях-пропусках, размещенных в Кабинете участника ЕФВИ/ЕВИ. Доступ в кабинет участника осуществляется по номеру экзаменационного листа и PIN-коду, указанному в нем.

Для участия в ЕВИ и едином профессиональном вступительном испытании (ЕФВИ) участник должен своевременно прибыть в пункт тестирования, взять с собой вышеуказанные документы, следуя рекомендациям, пройти процедуру допуска в пункт тестирования.

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Вход участников в пункты проведения тестирования будет проходить при наличии: оригинала экзаменационного листа; оригинала документа, удостоверяющего личность (серия (при наличии) и номер которого указаны в экзаменационном листе) приглашения-пропуска.

В случае отсутствия экзаменационного листа и/или документа, название, серия (при наличии) и номер которого указаны в экзаменационном листке, поступающий не будет допущен в пункт тестирования.

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В Украинском центре оценивания качества образования также отметили, что электронная версия ID-карты в мобильном приложении "Дія" не заменяет оригинал паспорта

По материалам: ukrinform.ru