О том, что субсидии на неотапливаемый сезон следует переоформить в личном порядке, если есть изменения в имущественном состоянии и/или составе домохозяйства, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

В частности, посетить территориальные органы ПФУ необходимо если:

претендент на субсидии арендует дом/квартиру, в которых оплачивает жилищно-коммунальные услуги («коммуналка»);

в составе домохозяйства вошли ВПЛ (внутренне-перемещенные лица)/численность реально проживающих зарегистрированных особ в домохозяйстве меньше количества зарегистрированных;

требуется помощь государства в приобретении сжиженного газа, твердого/жидкого печного бытового топлива.

В пенсионном ведомстве добавили — после подачи такой заявки на протяжении двух месяцев с начала неотопительного периода, соцпомощь на «коммуналку» будет назначена с начала данного отрезка времени, однако не ранее дня возникновения права на ее получение.

Ранее мы писали, что Кабмин предлагал иначе назначать субсидии.