О том, что в украинском энергетическом ведомстве изучается возможность, касающаяся изменения тарифов на электричество для бытовых потребителей страны в большую сторону, с одной оговоркой, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение замглавы Минэнерго Светланы Гринчук, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гринчук, украинцам следует подготовиться — вскоре тариф для населения «немножечко откорректируют», чтобы Минэнерго получило возможность хотя бы минимально перекрывать расходы на восстановление или проведение ремонтных работ на объектах энергосистемы, которые сейчас жизненно необходимы вследствие регулярных ударов РФ.

Кроме того, замглавы Минэнерго отдельно добавила — такие изменения не предусматривают полноценного перевода населения на рыночную тарификацию электроэнергии, а все действующие компенсационные механизмы [субсидии на «коммуналку»], обязательно «будут продолжены, и они будут действовать в дальнейшем».

Ранее мы писали о том, что в «Центрэнерго» отреагировали на информацию о выделении почти 10 млрд гривен на защиту Трипольской ТЭС.