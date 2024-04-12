О том, что следующий «яблочный» смартфон mini-линейки с обновленным дизайном, судя по всему, выйдет в следующем году, пишет «НБН», ссылаясь на материал профильного портала Wccftech.

Предполагается, что iPhone SE4 «скопирует» дизайн и «начинку» iPhone 13/14 — будет встроен 6,1-дюймовый OLED-экран с «челкой», а не Dynamic Island (вместо 4,7-дюймовой IPS-матрицы в SE3) с частотой обновления 60 Гц, с Face ID и без кнопки Home.

Кроме того, плоские боковые «ограничители» в SE4 сделают из алюминия, а заднюю панель — из стекла. Габариты корпуса и вес: 14,85 × 7,12 × 0,78 см и 166 грамм. Таким образом, «девайс» избавится от массивных рамок как сверху, так и снизу дисплея, а универсальный порт USB-С придет на смену специфическому Lightning.

Помимо всего вышеописанного, «гаджет» получит процессор A16, 6 ГБ оперативной памяти LPDDR5, до 512 ГБ флеш-памяти, аккумулятор в 3 279 мАч (плюс зарядное устройство, мощностью в 20 Вт) и тыловую одиночную камеру Sony IMX503.

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