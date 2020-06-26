Президент установил новый праздник в Украине — День таможенника
Президент установил новый праздник в Украине — День таможенника
26.06.2020 09:48
Укринформ
Президент Владимир Зеленский установил профессиональный праздник — День таможенника Украины.
Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.
«Учитывая важную роль таможенников в обеспечении таможенной безопасности и защиты экономических интересов Украины постановляю: Установить в Украине профессиональный праздник – День таможенника Украины, который отмечать ежегодно 25 июня», — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
По материалам: ukrinform.ru
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