Президент установил новый праздник в Украине — День таможенника

26.06.2020 09:48

Укринформ

Президент Владимир Зеленский установил профессиональный праздник — День таможенника Украины.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

«Учитывая важную роль таможенников в обеспечении таможенной безопасности и защиты экономических интересов Украины постановляю: Установить в Украине профессиональный праздник – День таможенника Украины, который отмечать ежегодно 25 июня», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

По материалам: ukrinform.ru