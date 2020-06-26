Президент установил новый праздник в Украине — День таможенника

Общество
Таисия Слепцова0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Президент установил новый праздник в Украине - День таможенника

Президент установил новый праздник в Украине — День таможенника

26.06.2020 09:48

Укринформ

Президент Владимир Зеленский установил профессиональный праздник — День таможенника Украины.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

«Учитывая важную роль таможенников в обеспечении таможенной безопасности и защиты экономических интересов Украины постановляю: Установить в Украине профессиональный праздник – День таможенника Украины, который отмечать ежегодно 25 июня», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

По материалам: ukrinform.ru


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Геращенко: В украинской армии служит 25 тысяч женщин, из них только 3 тысячи — офицеры

Таисия Слепцова

Геращенко: Решение об автокефалии для Украины — необратимое

Таисия Слепцова

В Украине 29 августа будут отмечать День памяти погибших за Независимость

Таисия Слепцова

Добавить комментарий