Результаты ВНО по математике участники получат до 17 июля

26.06.2020 18:40

Укринформ

Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) определит порог сдал/не сдал по математике до 17 июля.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"Заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога «сдал/не сдал» по математике состоится до 17 июля. Результаты тестирования по этому предмету будут размещены на информационных страницах участников до 17 июля", — говорится в сообщении

Также предметная профессиональная комиссия УЦОКО установила правильные ответы к заданиям сертификационной работы по математике. Ознакомиться с таблицей правильных ответов можно в разделе "ВНО-2020. Математика".

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Абитуриентам, которые хотят самостоятельно определить количество набранных тестовых баллов по математике, советуют воспользоваться схемами начисления баллов за выполнение задач, а также критериями оценивания заданий открытой формы с развернутым ответом.

Как сообщал Укринформ, 25 июня состоялось ВНО по математике, тестирование прошли 152 180 человек.

Следующее ВНО по украинскому языку и литературе состоится 30 июня.

По материалам: ukrinform.ru