Суд отказал защите Стерненка в отводе прокурора
Суд отказал защите Стерненка в отводе прокурора
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26.06.2020 13:03
Укринформ
Защита экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко объявила отвод прокурору по его делу — Николаю Бозовуляку, однако суд отказал.
Соответствующее ходатайство было озвучено во время обжалования меры пресечения в виде домашнего ареста в Апелляционном суде Киева, сообщает Укринформ.
Адвокат аргументировал свое ходатайство тем, что 25 июня Стерненко сообщили о завершении следствия по его делу, хотя еще 11 июня во время рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения в Шевченковском райсуде столицы прокурор заявлял о необходимости проведения ряда экспертиз и процессуальных действий.
Суд над Стерненко / Фото: Евгений Котенко, Укринформ
По материалам: ukrinform.ru