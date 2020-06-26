Суд РФ заочно арестовал журналиста Муждабаєва за "призывы к терроризму"

26.06.2020 17:57

Укринформ

Басманный суд Москвы в пятницу санкционировал арест журналиста Айдера Муждабаева, обвиняемого в призывах к захвату российских граждан для обмена на осужденного за террористическую деятельность Олега Сенцова".

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на прес-секретаря суда Ирину Морозову.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Муждабаева меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Срок ареста в виде двух месяцев будет исчисляться с момента задержания обвиняемого на территории РФ либо его экстрадиции в страну", — сказала Морозова.

По версии российского следствия, уехавший в 2015 году в Украину Айдер Муждабаев "разместил на своей персональной странице в социальной сети "Facebook" два текстовых материала, которые содержали призывы к совершению насильственных действий и захвату с применением силы граждан РФ, находящихся на территории Украины, для их последующего обмена на осужденного в России за террористические преступления Олега Сенцова".

В ведомстве напомнили, что Муждабаев с 1998 года работал в редакции газеты "Московский комсомолец" в Москве, с 2008 года состоял в должности заместителя главного редактора, а в 2015 году переехал на постоянное место жительства в Украину, где занял должность заместителя гендиректора крымскотатарского телеканала "ATR".

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Как сообщалось, Айдер Муждабаев 22 мая заявил, что его официально признали террористом в Российской Федерации. В соответствии с опубликованными Муждабаевым документами из Адвокатской палаты Москвы и постановлением суда, его обвиняют по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма".

В четверг главное следственное управление Следственного комитета РФ предъявило обвинение в "терроризме" заместителю генерального директора телеканала ATR Айдеру Муждабаеву. Его также объявили в международный розыск.

Сам Муждабаев назвал сообщение Следкома "наилучшим подарком ко Дню крымскотатарского флага, который мы празднуем завтра, 26 июня".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "политическим преследованием" возбужденное Россией дело против Муждабаева.

Фото: Александр Гончаров

По материалам: ukrinform.ru