Тиф, дизентерия и гепатит А: какие инфекции могут "принести" наводнения

26.06.2020 17:46

Укринформ

В условиях наводнения и паводков возрастает угроза вспышки инфекционных заболеваний и пищевых отравлений.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"В условиях наводнения, паводков, возможны подтопления домов, сельскохозяйственных угодий, навозохранилищ, свалок, в связи с чем возрастает риск вспышек инфекционных болезней и пищевых отравлений. При реальной угрозе загрязнения питьевой воды возбудителями вирусного гепатита А, брюшного тифа, дизентерии, энтеровирусной инфекции и других инфекционных болезней, необходимо придерживаться простых правил профилактики", — говорится в сообщении.

ЦОЗ советует обязательно кипятить питьевую воду. Не употреблять воду сомнительного качества из непроверенных источников. Желательно использовать для питья разливную бутилированную воду.

В случае подтопления, загрязнения источников водоснабжения — обращаться в органы местного самоуправления. Согласно статье 18 Закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», органы местного самоуправления обязаны обеспечить жителей городов и других населенных пунктов питьевой водой, количество и качество которой должны соответствовать требованиям санитарных норм.

Для питания использовать только качественные продукты. Обязательно подвергать термической обработке мясо, рыбу, яйца и т.п. Овощи и фрукты хорошо промывать питьевой водой, для потребления детьми – обдавать кипятком.

Соблюдать правила личной гигиены и следить, чтобы их соблюдали дети.

В случае появления таких симптомов как повышение температуры тела, лихорадка, головокружение, головная боль, боли в животе, тошнота, понос, насморк, кашель, пожелтение кожи, склер глаз, сыпь на теле, появление гнойников и т. п надо немедленно обратиться за медицинской помощью.

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Также в ЦОЗ напомнили, что все затопленное имущество, подлежит дезинфекции.

Как сообщал Укринформ, интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. В Ивано-Франковской области погибли 3 человека.

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В западных областях подтопленными остаются 285 населенных пунктов, 9 тыс. 994 дома и 8 фельдшерско-акушерских пунктов; повреждено 500 км автодорог, 135 мостов и 280 м дамб.

Кабинет министров 25 июня принял решение направить на запад Украины около 700 млн грн на первоочередные шаги в преодолении последствий наводнения.

Фото: ГСЧС

По материалам: ukrinform.ru