«Внутренний» туристический сезон 2020: дешево, но добраться без автомобиля трудно

26.06.2020 00:05

Укринформ

Хотя туристический бизнес сильно пострадал, но цены на отдых в Украину пока держит на уровне прошлогодних

Туризм — одно из направлений, больше всего пострадавших в результате пандемии. И не только потому, что закрылись границы, а еще и потому, что коронавирусный кризис повлек уменьшение доходов у населения, которое не готово будет потратить на отдых столько же, как и раньше. А тут еще наводнения катастрофические добавились… Для украинского туризма, который долгое время оставалась на периферии государственной поддержки и только недавно начал раскрывать свой потенциал, этот удар стал особенно ощутимым. Опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг" в конце мая, показал, что 66% украинцев не планируют отдых вообще, и только 30% утвердительно ответили на вопрос о намерении отдохнуть этим летом. 4% — затруднились. Среди причин отмены отдыха — отсутствие средств — 44%; страх заразиться коронавирусом — 21%. И только 26% опрошенных респондентов не планировали отпуск в этом году вообще. Но есть и нотка позитива — внутренний туризм все же имеет шансы восстановиться быстрее, чем мировой, ведь те, кто планировал отдых за границей, теперь активно присматриваются к, собственно, родной Украины.

Проблема транспорта: самолетов мало и дорого, поездов тоже мало…

Поскольку темп заболеваемости коронавирусом в Украине только нарастает, в отличие от европейских соседей, нашим гражданам не следует слишком рассчитывать на поездки в страны ЕС, говорит директор Центра развития туризма Владимир Царук. Поэтому на юге Украины внутренних туристов в этом году будет немало. Для украинского туризма сейчас одна из основных проблем связана с тем, как добраться в курортные регионы. "То, что одна из авиакомпаний запустила сообщения между городами Харьков, Львов, Киев и южными регионами — проблемы не решает. Тем более, что самолеты не летают ежедневно, да и большинство туристов не готовы тратиться еще и на недешевый перелет.



Поток туристов обеспечивает железная дорога

Массовый поток туристов обеспечивает железная дорога, и по некоторым направлениям с билетами большие проблемы. К примеру, в Бердянск, Новоалексеевку (Арабатская стрелка) доехать очень сложно. В прошлом году было восемь поездов в направлении из Киева и других городов в Новоалексеевку и Геническ, теперь курсирует только два. Из Днипра вообще нет нормального железнодорожного сообщения — желающие отдохнуть у моря добираются туда электричками. Поэтому эта проблема должна быть решена, и только за счет этого станет больше туристов. Но в целом следует ожидать, что "поездной" поток туристов составит 10-20% от уровня прошлого года", — говорит Владимир Царук.

Одесса: туристический сезон еще по факту не начался

Для летнего отдыха на море туристы чаще всего и традиционно выбирают Одессу, а также поселок Затока, популярный за счет более низких цен и теплого моря. Если Одесса больше рассчитана на активную молодежь, которая едет сюда, чтобы развлечься в ночных клубах и барах, то в Затоку чаще едут для семейного отдыха. А еще в последние годы в области активно развивается гастротуризм. Председатель правления Ассоциации развития туризма Одесской области Фазиль Аскеров говорит, что к концу июня туристический сезон в Одессе по факту еще не наступил, за исключением выходных дней. Это киевляне, которые привыкли проводить уикенд в Будапеште, Вене или Варшаве, теперь приезжают в Одессу, и в результате чего 10-15 тысяч человек создают туристический аншлаг в городе. Но при этом заполненность отелей по сравнению с прошлым годом, все равно в 3-4 раза меньше.



Киевляне, которые привыкли проводить уикенд в Будапеште, Вене или Варшаве, теперь приезжают в Одессу

“Сейчас на пляжах в основном можно увидеть одесситов, которые соскучились по морю. Туристами в основном заполнены дорогие пяти-, четырехзвездочные гостиницы — чем лучше отель, тем больше туристов. Но если проехаться по области, то чем дальше от Одессы — тем меньше занятых номеров в гостиницах и на базах отдыха. Из-за отсутствия авиасообщения и закрытия границ теперь нет привычного потока туристов из Беларуси, а юг Одесской области, который был заполнен гостями из Молдовы, теперь вообще пустует", — говорит господин Аскеров.

Он также добавляет, что непростая ситуация у детских санаториев, открытие которых отложили еще на месяц — до 22 июля: "Это может привести к вымиранию этого сегмента вообще. Под угрозой целый город — Сергеевка, где 90% услуг связано с детским лечебным отдыхом. При этом в городе не зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавируса".

Что касается стоимости отдыха, то большинство отелей держат цены на уровне прошлого года, говорит председатель ассоциации туризма области. Больше всего свободных мест сейчас можно найти среди отелей, где стоимость проживания составляет до 1000 гривень в сутки. Ведь большинство гостей таких отелей приезжают железнодорожным транспортом. "Следовательно те отели и базы отдыха, где цены были доступными для большинства населения, пострадают больше всего. Люди, у которых в результате кризиса стало меньше денег, или не будут спешить отдыхать, или просто не смогут добраться из-за отсутствия собственного транспорта, поскольку сейчас есть проблемы с железнодорожным сообщением. В результате, что дешевый сегмент туристических услуг — тем больше он пострадает", — заключает Фазиль Аскеров.

В четырехзвездочном отеле "Континенталь" (в центре Одессы на Дерибасовской) Укринформу рассказали, что цены не просто не поднимали, а также снизили на 30%, потому что на иностранцев рассчитывать не приходится. Один день здесь стоит от 1550 гривень в будни и от 1700 гривень в выходные. В гостинице "Евролайн", что в Затоке, были не столь любезны в общении с прессой, сказав лишь, что цены не изменились. Провести ночь в двухместном номере здесь стоит 900 гривень. Правда, по мнению Владимира Царука, Затока еще присматривается к тому, сколько будет отдыхающих. Если в июле и августе загруженность будет хорошей, то и цены будут подниматься.

Херсон: из-за коронавируса стало еще больше отдыха на природе

Херсонщина уникальна тем, что омывается двумя морями сразу. Кроме того, чтобы отдохнуть у моря в Железном порту, Скадовске и на Арабатской стрелке, сюда едут, чтобы увидеть единственную в стране природную пустыню "Олешковские пески", один из самых известных в Европе природных заповедников "Аскания Нова", украинский гранд-каньон "Станиславские скалы" и лемурийских розовое озеро. Руководитель департамента туризма Херсонской ОГА Николай Шаповал говорит, что коронавирус внес большие правки в ход туристического сезона.



Станиславкие скалы

Если бизнес хочет работать — ему следует соблюдать требования эпидбезопасности. "Мы отработали меры безопасности, все гостиницы и пансионаты к этому готовы, туристы понемногу подтягиваются. Внутреннее авиасообщение восстановлено, а с 4 июля появится еще и прямой рейс Львов-Херсон (цена билета 1500 грн. — Ред.), Поэтому ожидаем еще и туристов из западных регионов. Учитывая ситуацию, бизнес несколько меняет формат — например, комплекс отдыха "Зеленые хутора Таврии" максимально организовал свою работу на свежем воздухе, чтобы избежать скопления людей в помещениях", — говорит Николай Шаповал. По его словам, цены на отдых в области практически не поднялись, чтобы не отпугнуть и без того настороженного туриста, искать более дешевую альтернативу.

В гостинице "Усадьба Феникс", в Железном порту, это подтвердили: цены пока такие, как и в прошлом году — средняя стоимость ночи в двухместном номере составляет 900 гривень. В гостинице "Дельта Днепра" рассказали, что с 1 июля вырастет лишь цена в стандартном двухместном корпусе на 100 грн и составит те же 900 грн в сутки. На коттеджи так и остались — 2500 за коттедж с камином и 5000 — за коттедж с сауной. Не изменится и стоимость трех- и четырехместных номеров — 1200 и 1500 гривень соответственно.

Среди новинок этого туристического сезона — открытие для посещения Генического и Станислав-Аджигольского маяков, построенных более 100 лет назад. Основной туристический продукт региона — туры выходного дня, поэтому больше всего гостей, как и в Одессе, в городе всегда на уикенды. "Наша команда управления туризма и курортов работает над тем как донести до отдыхающих, что Херсонщина это не только море, но и пустыня, Днепр, лес, вино, сыры и арбузы", — добавляет Николай Шаповал.

Западные регионы: коронавирус и наводнения — туристов мало

А вот с туризмом в Западном регионе, учитывая ситуацию с распространением коронавирусной инфекции да еще и наводнениями, сейчас очень непросто. "Карпатский регион на сегодняшний день фактически отрезан. Огромное количество гостиниц страдают от того, что туда невозможно доехать транспортом и от жесткого карантина. Поэтому здесь больше всего проблем с отдыхом", — говорит Владимир Царук.

Во Львове даже недавно выпустили серию видеороликов под названием "Где мои туристы", в котором снялись не актеры, а представители туристического бизнеса и сотрудники Управления туризма и курортов ЛОГА. Целью является постепенное возвращение к путешествиям после длительного перерыва и продвижение уникальных мест Львовщины. "Это видео, в котором все честно и немножко даже с юмором. А как без него говорить людям об отдыхе? " — комментирует руководитель управления туризма и курортов Львовской ОГА Наталья Табака.

До кризиса, по подсчетам Zruchno.Travel и экспертов Ассоциации индустрии гостеприимства Украины, по доходам от туризма Львов находился на втором месте после Киева. Теперь же наоборот — подсчитывает убытки. В гостинице "Кривая Липа", во Львове, рассказали, что раньше отель был постоянно заполнен гостями, теперь же в связи с ситуацией с заболеваемостью в области здесь нет ни одного туриста. Цены, конечно, не будут поднимать — остановиться вдвоем здесь стоит от 600 гривень в сутки.

Как сообщает Zaxid.net, для выхода из кризиса львовская администрация совместно с представителями турбизнеса разработала 5-этапный план до конца года. Однако его реализация может оказаться под угрозой, поскольку показатели заболеваемости в области до сих пор остаются высокими (на 24 июня выявлено 204 новых случая инфицирования). Допустимый вид досуга для посетителей сейчас — пешие экскурсии с участием не более 10 человек. Но кроме Львова страдает и область, особенно небольшие курортные города — Трускавец и Моршин — они до 60% зависимы от отдыхающих. Поэтому Львов просит Кабмин, чтобы «эпидемически» город отделили от Львовской области, где показатели в пределах нормы, рассказала Светлана Мосиенко, заместитель генерального менеджера гостиницы «Resort and Spa» в Трускавце.

В общении с представителями туристической отрасли заметно, что посетителей ну очень заждались и готовы принимать всех с распростертыми объятиями. И, что приятно, с пониманием того, что в финансовом плане тяжело сейчас не только бизнесу, но и тем, кто его услугами пользуется. Как будет развиваться ситуация в дальнейшем — прогнозировать не берутся даже опытные эксперты, а пока напоминаем: даже во время отдыха нам всем не следует забывать об элементарных правилах эпидбезопасности. И лучше постараться воспринимать ситуацию с оптимизмом, ведь это шанс заметить, узнать, наконец, что в Украине очень много интересного и уникального.

Юлия Горбань, Киев

По материалам: ukrinform.ru