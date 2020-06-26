Удар стихии, взрыв в многоэтажке и мурал-благодарность

Фото недели

26.06.2020 16:56

Укринформ

События прошедших семи дней — в объективах камер фотокорреспондентов Укринформа.



Фото: Алёна Николаевич

Очередная неделя адаптивного карантина принесла очередной антирекорд. В пятницу, 26 июня, в Украине за сутки зарегистрировали 1109 новых случаев COVID-19. В общем лабораторно подтверждено 41 117 случаев, из них 1086 летальных. На фото: министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга на территории Львовского регионального фтизиопульмонологического клинического лечебно-диагностического центра.



Фото: Владимир Тарасов

Несмотря на неутешительные показатели украинцы массово не теряют возможность погреться на жарком солнышке или ищут прохлады в водоемах.



Фото: Евгений Котенко

В воскресенье, 21 июня, в 10:00 в Дарницком районе столицы в десятиэтажном жилом доме на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 прогремел взрыв предварительно газовоздушной смеси, в результате чего произошел обвал междуэтажных перекрытий. Погибли пять человек, еще пятеро травмированы.

По факту трагедии открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).



Фото: Юрий Рыльчук

На западе Украины тем временем другая трагедия — водная. Интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к усложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях. Жертвами стихии уже стали три человека, еще один пропал без вести.



Фото: Маркиян Лысейко

Поселок Ланчин оказалось в эпицентре стихии, которая в эти дни бушует на Прикарпатье.



Фото: Маркиян Лысейко

В четверг во время срочной рабочей поездки в Ивано-Франковскую область Президент Владимир Зеленский лично осмотрел последствия наводнения в регионе. Жители Ланчина рассказали главе государства, как спасались от стихии, и об убытках, понесенных из-за наводнения.



Фото: Маркиян Лысейко

Всего в западных областях подтоплены 285 населенных пунктов, 9 тыс. 994 дома и 8 фельдшерско-акушерских пунктов; повреждено 500 км автодорог, 135 мостов и 280 м дамб.

Правительства 25 июня приняло решение направить на запад Украины около 700 млн грн на первоочередные шаги по преодолению последствий наводнения.



Фото: Маркиян Лысейко

Тем временем те, кто стоит на передовой в борьбе с пандемией, получили художественную благодарность за свою работу. Ко Дню медика на фасаде больницы скорой помощи во Львове открыли мурал, посвященный врачам. На стенописи изображена врач, которую рисует мальчик и пишет ей «спасибо». На фоне ее униформы — силуэт Львова. А на другой стене — девочка держит сине-желтого воздушного змея как символ надежды. Соединяет их кардиограмма жизни. Высота мурала — 21 метр.



Фото: Евгений Котенко

А в столице врачей поздравили музыкой. В Софийском соборе музыканты исполнили «Молитву за медиков» как символ благодарности медработникам за их ежедневную изнурительную и ответственную работу.

Также предлагаем посмотреть еще несколько ярких кадров уходящей недели.



Фото: Евгений Котенко

Последствия взрыва в жилом доме в Дарницком районе Киева.



Фото: Юрий Рыльчук

Река Белый Черемош во время наводнения на Ивано-Франковщине.



Фото: Вячеслав Мадиевский

Чучело на виселице во время флешмоба патриотических сил возле здания бывшего офиса политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Харькове.



Фото: Владимир Тарасов

Участник акции солидарности с белорусским народом возле здания Посольства Республики Беларусь в Украине.



Фото: Дмитрий Смольенко

Активисты "Национального корпуса" во время акции "Против ватного реванша" в Запорожье.



Фото: Евгений Котенко

Люди играют в шахматы возле здания Киевского апелляционного суда, где рассматривают дело активиста Сергея Стерненка, подозреваемого в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.



Фото: Алёна Николаевич

Молодые офицеры во время церемонии выпуска с Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове.



Фото: Дмитрий Смольенко

В ночь на 21 июня, в день летнего солнцестояния, на острове Хортица собрались сотни людей, чтобы отметить праздник Купала по древним традициям.



Фото: Юлий Зозуля

Сеанс массовой медитации в одесском "Зеленом театре".



Фото: Сергей Гудак

Продавец на городском продуктовом рынке Ужгорода.



Фото: Маркиян Лысейко

Медработники больницы скорой помощи выглядывают из окна во время открытия мурала в честь медиков во Львове.



Фото: Дмитрий Смольенко

Объявление о санитарных правилах пользования общественным транспортом в Запорожье.



Фото: Дмитрий Смольенко

Мужчина на пляже наблюдает за совместными тренировками сотрудников ГСЧС и специалистов спасательно-водолазной службы в Запорожье.



Фото: Александр Лапин

Женщина возлагает цветы к Мемориалу Славы во время чествования памяти жертв Второй мировой войны в Виннице.



Фото: Вячеслав Мадиевский

Священник, который переболел COVID-19, сдает плазму крови для последующего изготовления лекарств от коронавируса в Харьковском областном центре заготовки и переработки плазмы "Харьков-плазма".



Фото: Юрий Рыльчук

Окутанная туманом река Белый Черемош, вышедшая из берегов из-за продолжительных дождей, на Ивано-Франковщине.



Фото: Вячеслав Мадиевский

Вратарь запорожского МФК "Металлург" Ярослав Котляров пропускает мяч в свои ворота во время матча 20-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги против харьковского ФК "Металлист 1925", который завершился поражением его команды со счетом 0:2 на стадионе "Металлист" в Харькове.



Фото: Маркиян Лысейко

Мужчина катается на роликовых лыжах во Львовской области.



Фото: Сергей Гудак

Листья гинкго билоба в лучах солнца в Ужгород.



Фото: Юлия Овсянникова

Макрофотография цветка. Киев.

По материалам: ukrinform.ru